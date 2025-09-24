PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) - O supertufão Ragasa atingiu a cidade chinesa de Yangjiang, no sul no país, nesta quarta-feira (24) após matar ao menos 21 pessoas em sua passagem por Taiwan e pelas Filipinas. No início desta manhã, o número de desaparecidos chegou a 124. Ao menos 90 pessoas ficaram feridas.

A ilha foi mais afetada, com 17 vítimas do total. As outras quatro mortes foram registradas nas Filipinas, segundo Conselho Nacional de Gestão de Redução de Riscos de Desastres.

Até agora, todas as vítimas de Taiwan são do condado de Hualien, na costa leste. Com os ventos, um lago na cidade de Guangfu, que concentra a maioria dos mortos, transbordou e inundou a região com lama. Tanto áreas agrícolas do município quanto urbanas foram inundadas, causando o que autoridades locais chamaram de "graves desastres".

A cidade, com vocação agrícola, se prepara para lançar um programa abrangente de assistência aos agricultores que perderam total ou parcialmente as terras devido ao supertufão.

Cerca de 5.200 pessoas, ou aproximadamente 60% da população do município, buscaram abrigo nos andares mais altos dos imóveis, enquanto o restante ficou abrigado com suas famílias, de acordo com autoridades locais.

O desastre fez com que o presidente Lai Ching-te e o primeiro-ministro Chuo Jung-tai visitassem o centro de resposta a desastres e reforçassem o pedido de vigilância dos departamentos responsáveis, além de verificarem relatórios de áreas de pesca e agricultura.

Segundo o governo, o premiê pediu que as gestões central e local implementem medidas de resposta a emergências para fornecer a maior segurança possível aos moradores.

O tufão passou a cerca de de 100 km ao sul de Hong Kong, mas deixou estragos. Houve registros de chuva e vento intensos, inundações e feridos. Os voos do aeroporto foram suspensos, escolas foram fechadas e trabalhadores foram orientados a fazer home office para evitar danos com a chegada dos ventos.

Segundo o Observatório de Hong Kong, na passagem pela cidade eles chegaram a 130 km/h, com o centro do supertufão registrando ventos de 195 km/h.

O valor registrado confirma o previsto no alerta T10 emitido pelo observatório na manhã desta quarta, de que os ventos poderiam ultrapassar 118 km/h na passagem pelo território. O observatório emitiu novo aviso nesta tarde, diminuindo o alerta para T3.

A entidade alertou para a força das ondas, que podem transbordar nas costas sul e leste, e orientou moradores a permanecerem longe de janelas, que podem se estilhaçar com a força dos ventos.

Segundo a agência South China Morning Post, diversos rios locais transbordaram, inundando ruas, parques e restaurantes. Em alguns casos, a água ultrapassou barreiras de contenção, fazendo com que autoridades orientassem moradores de áreas de alto risco a deixar seus imóveis. A expectativa é que a água continue subindo nas próximas horas.

Um hotel de luxo na cidade foi inundado com as águas, de acordo com a agência. Vídeos nas redes sociais mostraram o momento em que as portas do empreendimento estouraram com a força da água.

Ao menos 90 pessoas ficaram feridas, e o governo abriu 50 abrigos temporários, nos quais 885 pessoas buscaram refúgio.

A província de Guangdong elevou o alerta para nível 1, que é o mais alto no sistema de aviso de tufão de quatro níveis, declarando situação de prontidão. Lá, 770 mil pessoas foram evacuadas de áreas de risco, e a autoridade marítima chinesa declarou pela primeira vez neste ano um alerta "onda vermelha" para partes costeiras de Guangdong, prevendo marés de tempestade de até 2,8 m.

O Ministério de Emergências enviou tendas, camas dobráveis, equipamentos de iluminação e outros suprimentos de resgate. Algumas lojas e restaurantes da província estacionaram grandes caminhões alugados em frente às fachadas na tentativa de protegê-las da tempestade, segundo a mídia local

Nos polos fabris e tecnológicos de Guangzhou e Shenzhen, trens, táxis e ônibus foram retirados de circulação no período, além de voos que foram suspensos. Empresas fecharam suas portas antecipadamente para evitar danos, e jornais locais registraram corridas a supermercados para estoque de mantimentos.

Há alto risco de inundações em Shenzhen, com alerta de ressaca previsto para permanecer até quinta-feira (25).

O primeiro local a registrar estragos pelo tufão foram as Filipinas na tarde de terça, deixando ao menos três mortos. Também foram registradas chuvas torrenciais, fortes ventos e inundações, além da suspensão de aulas e voos.

O Ragasa se formou sobre o Pacífico na semana passada. Alimentado por mares quentes e condições atmosféricas favoráveis, o ciclone tropical intensificou-se rapidamente, tornando-se um super tufão de categoria 5 na segunda-feira, com ventos superiores a 260 km/h. Desde então enfraqueceu, mas assim poderoso para causar estragos.