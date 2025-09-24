SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer nesta quarta-feira (24) ter sido vítima de sabotagem na ONU depois que uma escada rolante travou quando ele e a primeira-dama, Melania, estavam prestes a subir para o salão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, na terça (23).

O republicano disse que a escada rolante, uma falha no seu teleprompter e outra no microfone no púlpito da ONU evidenciam "sabotagem tripla", e que o Serviço Secreto americano vai investigar o ocorrido.

"Isso não foi uma coincidência, foi sabotagem tripla na ONU. Eles deveriam ter vergonha. Eu mandei uma cópia desta carta para o secretário-geral [António Guterres] exigindo uma investigação imediata. Não me admira que a ONU não consegue fazer o trabalho que existe para fazer. Todas as imagens de segurança da escada rolante devem ser preservadas, especialmente do botão de parada de emergência", escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.