SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - António Costa, presidente do Conselho Europeu, delineou um momento de "escolha crucial" durante seu discurso na Assembleia-Geral. Segundo ele, a alternativa entre uma "ordem mundial baseada em regras ou caos" depende da condenação de catástrofes como as que ocorrem na Faixa de Gaza, na Ucrânia e no Sudão.

"O uso da fome como arma de guerra é imoral, algo que desafia palavras", reiterou Costa, ao reafirmar que a "União Europeia condena terrorismo em todas as suas formas". O líder instou a comunidade internacional a apoiar a solução de dois Estados para Israel e Palestina e destacou a ajuda humanitária provida pela Europa.

Ainda declarou que o multilateralismo, com centro nas Nações Unidas, precisa defender e tomar ações concretas contra as mudanças climáticas e de um avanço da "inteligência artifical centrada no ser humano".