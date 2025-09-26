SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O gabinete de Binyamin Netanyahu ordenou que o discurso do do primeiro-ministro de Israel seja transmitido ao vivo para moradores da Faixa de Gaza, nesta sexta-feira (26).

Forças de Defesa de Israel receberam ordens para instalar alto-falantes em caminhões ao longo da Faixa de Gaza. À imprensa israelense, o Ministério da Defesa confirmou que planejava transmitir o discurso ao vivo para os moradores de Gaza, mas afirmou que o faria apenas do lado da fronteira de Israel.

Medida faz parte do "esforço de diplomacia pública", disse o gabinete de Netanyahu. Governo afirmou em nota que "ordenou explicitamente que esta operação não coloque em risco os soldados das FDI [Forças de Defesa de Israel]".

Exército não estaria satisfeito com o plano da transmissão. De acordo com uma reportagem do Canal 12, as Forças de Defesa estariam dispostas a não cumprir à ordem, pois ela exigiria que os soldados deixassem seus postos e entrassem em áreas da Faixa de Gaza que os colocassem em maior risco de serem alvos de agentes do Hamas. "É uma ideia insana", disse um oficial sênior ao jornal Haaretz.

Fonte militar também relatou que a medida foi um ato de guerra psicológica. Mas apesar disso, o jornal noticiou que, independentemente da oposição, o exército não desafiaria o pedido do premiê e estava se preparando para transmitir o discurso de Netanyahu para toda a Faixa de Gaza.

O discurso de Netanyahu está programado para 10h (horário de Brasília). Fala do premiê deve se concentrar principalmente em criticar o reconhecimento ocidental de um Estado palestino independente.

Primeiro-ministro adiantou que falaria sobre líderes mundiais nesta quinta-feira (25) em publicação nas redes sociais. "Eu vou condenar esses líderes que, no lugar de condenar os assassinos, estupradores e queimadores de crianças, querem dar a eles um estado no coração de Israel", afirmou em vídeo publicado antes de embarcar para os Estados Unidos.

Voo que levou Netanyahu aos Estados Unidos desviou de países europeus, onde ele é alvo de ordem de prisão. O pedido de prisão foi emitido pelo Tribunal Penal Internacional com base em acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade.