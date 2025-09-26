SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, encontrou uma plateia esvaziada ao discursar nesta sexta-feira (26) na Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Netanyahu foi vaiado pelos poucos presentes ao subir na tribuna. Assim que seu nome foi anunciado pelo evento, várias delegações começaram a deixar o plenário.

Israel ficou diplomaticamente isolado por causa de seu cerco militar a Gaza. As forças israelenses avançaram ainda mais profundamente na Cidade de Gaza nesta quinta-feira (25), enquanto Netanyahu se dirigia a Nova York para discursar.

Tanques entraram na capital da região palestina como parte da ofensiva para destruir o Hamas. O primeiro-ministro israelense diz que a capital da Faixa de Gaza é o último bastião do grupo armado, mas centenas de milhares de civis permanecem lá e estão sendo atropelados pelas tropas.

Só nesta sexta-feira, 47 palestinos foram mortos em ataques israelenses à região. Do total, 28 estavam na capital quando foram atingidas. A informação é da emissora qatari Al Jazeera, com base em fontes médicas.

Netanyahu mantém apoio dos EUA mesmo em meio à ofensiva. Por outro lado, outros países intensificaram as críticas, como é o caso de França, Reino Unido, Canadá, Austrália, Portugal e Bélgica, que reconheceram a Palestina como Estado nos últimos. O premiê israelense afirma que "não haverá um Estado palestino".