SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, agradeceu nesta sexta-feira (26) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que entrou no conflito entre Tel Aviv e Teerã em junho, bombardeando o país persa. A fala ocorreu na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York.

"Eu quero agradecer o presidente Trump por sua ação ousada e decisiva. O presidente Trump e eu prometemos impedir o Irã de desenvolver armas nucleares e nós cumprimos essa promessa. Nós eliminamos uma ameaça existencial de Israel vinda do Irã e uma ameaça mortal ao mundo civilizado."

Em junho, Israel fez um ataque surpresa sem precedentes ao Irã, bombardeando instalações nucelares, prédios residenciais e bases aéreas e de lançamento de mísseis em todo o país. Dias depois, os EUA entraram no conflito ?o mais dramático entre os países inimigos desde a fundação da República Islâmica, em 1979?, sob a justificativa de que o Irã tenta construir armas nucleares, o que o regime nega.