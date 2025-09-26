BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, usou o seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, nesta sexta-feira (26), para criticar países que reconheceram a Palestina nos últimos dias como resposta à guerra na Faixa de Gaza ?lista que inclui Reino Unido, França e Austrália.

"Dar um Estado aos palestinos a uma milha de Jerusalém depois do & de Outubro é como dar um Estado para a Al Qaeda a uma milha de Nova York depois do 11 de Setembro. Isso é loucura, é insano, e nós não vamos fazer isso", afirmou o premiê.

"Aqui vai outro recado para esses líderes ocidentais [que reconheceram a Palestina]: Israel não vai permitir que vocês nos empurrem um Estado terrorista garganta abaixo. Não vamos cometer suicídio nacional porque vocês não têm coragem de enfrentar uma mídia hostil e multidões antissemitas que exigem bloqueio de Israel", completou o líder.