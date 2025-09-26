SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao falar na Assembleia-Geral da ONU nesta sexta-feira (26), o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, usou um broche com um QR code em seu terno que leva a um site com imagens gráficas dos ataques terroristas do Hamas no dia 7 de outubro de 2023, que iniciou a guerra na Faixa de Gaza.

O premiê, que ao longo de seu discurso disse que o mundo está esquecendo dos atentados, fez referência ao QR code. "Peguem o telefone de vocês, deem um zoom e vocês verão por que lutamos e por que devemos vencer", afirmou.

O código leva a um link que tem um alerta: "Este site contém conteúdo extremamente difícil de assistir do terrível massacre que o Hamas realizou no dia 7 de outubro". A página mostra fotos e vídeos de corpos carbonizados, pessoas mortas, e o estado das casas atacadas, repletas de sangue.