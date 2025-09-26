SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Irã, um dos países que boicotou o discurso de Benjamin Netanyahu nesta sexta-feira (26) na Assembleia das Nações Unidas, deixou fotos de civis mortos na mesa vazia enquanto o primeiro-ministro de Israel falava.

"Assassinadas pelo regime de Israel", afirmava texto, em inglês, ao lado da foto de crianças. Algumas delas fotos mostram as crianças sorrindo, mas outras aparecem feridas nas imagens.

Agência de notícias estatal Irna falou sobre protesto de diplomatas e lembrou que Netanyahu é procurado pelo Tribunal Penal Internacional. A Irna também lembrou das explosões de pagers que mataram membros do Hezbollah, fato que foi mencionado por Netanyahu durante o seu discurso.

Oficialmente, 610 civis morreram no Irã durante a guerra de 12 dias entre os dois países. Dessas, 13 eram crianças e 49 eram mulheres. A pessoa mais nova a morrer no confronto foi um bebê de dois meses.