SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - O governo de Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (26) que vai revogar o visto do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, devido ao que chamou de "ações imprudentes e incendiárias". Mais cedo, o líder colombiano esteve em um ato pró-Palestina na cidade de Nova York e pediu a soldados que desobedecessem ordens do presidente americano.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Petro discursando com um mega fone para manifestantes. "De Nova York, peço a todos os soldados do Exército dos Estados Unidos que não apontem seus fuzis para a humanidade", disse ele. "Desobedeçam a ordem de Trump", acrescentou.

Antes, na quinta (25), em seu último discurso na ONU como presidente da Colômbia -já que em seu país a reeleição não é permitida-, Petro criticou as ações do governo de Donald Trump perto da costa da Venezuela, assim como Lula tinha feito horas antes. "Dizem que era para deter o tráfico de drogas, mas isso é mentira", afirmou o colombiano.

Na plataforma X, o Departamento de Estado americano escreveu que o visto de Petro será revogado devido às suas "ações imprudentes e incendiárias". "O presidente colombiano estava em uma rua de Nova York e instou os soldados americanos a desobedecerem ordens e incitarem a violência", diz a publicação.