SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (27) que instruiu o secretário de Guerra (antigo secretário de Defesa), Pete Hegseth, a enviar tropas para Portland, no Oregon.

O intuito, segundo Trump, seria proteger instalações federais de imigração contra o que chamou de "terroristas domésticos". O presidente afirmou que estava autorizando o uso de força total, se necessário.

"A pedido da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, estou determinando ao secretário da Guerra, Pete Hegseth, que envie todas as tropas necessárias para proteger a devastada Portland e qualquer uma de nossas instalações do ICE (Serviço de Imigração) que estejam sob ataque da Antifa e de outros terroristas domésticos", disse Trump em uma postagem na plataforma Truth Social.

O prefeito de Portland, o democrata Keith Wilson, ainda não comentou. Em entrevista coletiva na sexta-feira (26), Wilson afirmou que o aparente reforço de agentes federais não partiu da cidade, classificando a medida como um exagero e uma distração.

Na quinta-feira (25), Trump havia declarado a repórteres que pessoas tentavam incendiar prédios em Portland. "São agitadores profissionais e anarquistas", disse, sem apresentar provas.

Trump tem feito da questão da criminalidade um dos principais focos de sua gestão, mesmo com a queda das taxas de crimes violentos em várias cidades dos EUA. Sua ofensiva contra municípios governados por democratas ?incluindo Los Angeles e Washington? tem levantado questionamentos jurídicos e provocado protestos.

A medida de Trump também acontece em meio a um ataque contra um escritório do ICE, em Dallas, no Texas. Na quarta (22), um atirador matou uma pessoa, segundo autoridades federais.

Agentes do serviço de imigração não estão entre os atingidos, segundo o governo. As vítimas eram pessoas que estavam detidas pelo ICE; identidade delas não foi divulgada.

Na ocasião, Trump acusou os democratas de incentivar a violência contra o ICE.

O governo americano tem realizado uma série de batidas anti-imigração em larga escola como parte de sua política de deportação em massa.

As instalações do ICE têm se tornado cada vez mais locais de conflito, com confrontos entre manifestantes e agentes. Uma unidade da agência na região metropolitana de Chicago, onde manifestantes se reúnem diariamente desde o início do aumento das operações anti-imigração neste mês, instalou cercas nesta semana.

Em junho, uma batida do ICE em locais onde imigrantes se reuniam para procurar emprego em Los Angeles desencadeou dias de protestos na cidade, a segunda maior dos EUA. Na ocasião, manifestantes entraram em confronto com a polícia, e casos de violência foram utilizados por Trump para justificar o envio de soldados da Guarda Nacional à cidade.

