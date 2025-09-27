SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu discurso na Assembleia-Geral, o ministro de Relações Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, criticou o poder de veto do Conselho de Segurança da ONU. Parrila afirmou que o uso do mecanismo pelo Estados Unidos tem ajudado a destruição de Gaza, que merece ser reconhecida como um Estado perante a ONU.

O ministro ainda criticou o governo americano por ataques a barcos na Venezuela, com o pretexto de combater o tráfico. "Os Estados Unidos atrapalham a paz regional", disse.

Parrilla ainda condenou o bloqueio econômico, encabeçado pelos Estados Unidos, que Cuba sofre há anos. "Cuba é vítima do estado de terror dos Estados Unidos".