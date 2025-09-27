BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - Ao menos 60 mil pessoas, segundo a polícia, participaram da manifestação "Todos os olhos em Gaza", que percorreu as principais vias de Berlim neste sábado (27). Liderado pelo partido A Esquerda, quarta força do Parlamento alemão atual, o ato foi em geral pacífico, apesar de diversos contraprotestos.

De acordo com a prefeitura, 50 organizações e indivíduos se registraram na manifestação, uma exigência das autoridades na capital alemã. Por quase cinco horas, os manifestantes foram da Alexanderplatz, principal ponto turístico da antiga Berlim oriental, até o monumento da Grande Estrela, obelisco que em geral abriga as grande concentrações na cidade, no lado ocidental.

Segundo os organizadores, no total mais de 100 mil pessoas compareceram ao protesto.

Quase 2.000 policiais foram destacados para o evento. Uma polêmica legislação sobre antissemitismo, aprovada no ano passado pelo Bundestag, o Parlamento alemão, torna bastante complexa a tarefa de protestar contra Israel no país. Antecedido por um longo debate, o projeto de lei acabou aprovado na esteira do ataque terrorista do Hamas, em 2023, mas é contestado por grupos de direitos humanos e advogados.

"Estamos todos aqui hoje porque exigimos o fim da cumplicidade do nosso governo federal na morte de mais de 60.000 palestinos, incluindo 18.000 crianças", declarou um dos promotores do evento em discurso. "Também rejeitamos os crimes do Hamas e a contínua tomada de reféns. Um crime jamais justificará outro", ponderou, logo em seguida.

A Alemanha é a única grande potência europeia que não reconheceu o Estado da Palestina, nesta semana, durante a Assembleia Geral da ONU. Liderado pela França, o movimento destacou a trágica situação na Faixa de Gaza e a controversa retaliação de Binyamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel.

Vários manifestantes carregavam cartazes comparando a situação atual com o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus foram exterminados pelo regime nazista de Aldolf Hitler. A dívida histórica é traduzida por uma frase cunhada pela ex-primeira-ministra Angela Merkel, que declarou que "a existência de Israel é uma razão de Estado para a Alemanha", o que na conjuntura atual se transformou em um nó para o país.

Líder do partido A Esquerda, Ines Schwerdtner declarou que o ocorria na Palestina neste momento "era um genocídio". "O primeiro-ministro e seus ministros falam, mas não agem. Falam de 'razões de Estado', enquanto hospitais são reduzidos a escombros. Eles permanecem em silêncio sobre o genocídio. São cúmplices", declarou, em discurso.

Ainda que não tenha entrado na onda internacional sobre o reconhecimento da Palestina, o atual governo alemão, capitaneado pelo conservador Friedrich Merz, tentou deixar seu recado. Classificou a situação em Gaza como inaceitável e interrompeu a exportação de armas para Israel.

Johann Wadephul, ministro das Relações Exteriores, mais de uma vez reiterou que a solução de dois Estados é a única capaz de fazer frente ao conflito.

A complexa posição alemã transpareceu no protesto, com a polícia reprimindo palavras de ordem em favor do Hamas e outros slogans considerados inconstitucionais.

Uma manifestante carregava um cartaz improvisado com os dizeres "Netanyahu = Hitler, Gaza = Auschwitz, Grande Israel = Grande Alemanha".