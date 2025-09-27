SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos 31 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas hoje durante um comício no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, em evento foi realizado pelo ator e político indiano Vijay.

O tumulto ocorreu quando parte da multidão, ansiosa para ver Vijay, avançou contra as barreiras, disse o jornal The Hindustan Times. Vijay é um famoso ator na Índia e está em campanha para as eleições estaduais que vão ocorrer no início de 2026.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais. Ao menos 50 pessoas foram hospitalizadas.

"O infeliz incidente ocorrido durante um comício político em Karur, Tamil Nadu, é profundamente triste. Os meus pensamentos estão com as famílias que perderam os seus entes queridos. Desejo-lhes força neste momento difícil. Rezo por uma rápida recuperação de todos os feridos", escreveu o primeiro-ministro Narendra Modi em publicação no X.

Episódios como este são frequentes na Índia em eventos de massa, como festivais religiosos. Em janeiro, 30 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas em um tumulto ocorrido durante o festival religioso Kumbh Mela.