BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Kiev amanheceu neste domingo (28) sob um dos ataques mais intensos desde o início da guerra com a Rússia. De acordo com a agência de notícias Reuters, a capital ucraniana foi alvo de uma ofensiva maciça durante a madrugada, resultando em ao menos quatro mortes e dezenas de feridos.

O ataque levou moradores a buscarem abrigo em estações de metrô subterrâneas. Diversas regiões do país também ficaram sob alerta.

Segundo o presidente Volodimir Zelenski, a Rússia lançou cerca de 500 drones e mais de 40 mísseis em uma única noite. O ataque mirou diversas regiões no norte, centro e sul, mas Kiev foi o alvo principal. Fábricas, clínicas médicas e prédios residenciais sofreram danos significativos.

"Ataques brutais, terror deliberado e direcionado contra cidades comuns. Moscou quer continuar lutando e matando e merece apenas a pressão mais dura do mundo", afirmou Zelenski em publicação no Telegram.

A ofensiva ocorre em meio a novas tensões na Europa. Na sexta-feira (26), drones sobrevoaram a maior base militar da Dinamarca. Países europeus responsabilizaram a Rússia pelos episódios, mas Moscou negou qualquer envolvimento durante a Assembleia Geral da ONU no sábado (27).