SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Drones sobrevoaram instalações militares na Dinamarca pelo segundo dia consecutivo, informou neste domingo (28) o exército dinamarquês. Origem dos equipamentos não foi identificada até o momento.

As Forças Armadas confirmam que drones foram vistos sobrevoando suas instalações durante a noite. "Vários recursos foram mobilizados", disse o exército em um comunicado, sem dar detalhes da operação. Segundo autoridades, até o momento nenhum aeroporto foi fechado.

Movimentações semelhantes foram relatadas ao longo dessa semana. A circulação dos equipamentos em pontos estratégicos, como a maior base militar e aeroportos do país, colocou países europeus em alerta.

Capital do país, Copenhague sediará a cúpula da União Europeia, e voos de drones estão proibidos por uma semana. A aparição dos equipamentos no espaço aéreo deve ser um dos principais assuntos da cúpula de líderes da União Europeia da qual participarão chefes de Estado a partir da quarta-feira (1º). O descumprimento da proibição pode resultar em multa ou pena de prisão de até dois anos, segundo o Ministério dos Transportes.

Episódios levantam suspeitas sobre uma ofensiva coordenada. Governos locais falam em ataques híbridos da Rússia, mas o país de Vladimir Putin nega. Via redes sociais, a embaixada russa falou em "provocação encenada".

O surgimento de drones na Dinamarca e na Noruega desde 22 de setembro forçou o fechamento de aeroportos. Embora a origem dos equipamentos seja desconhecida, a Dinamarca acredita em um possível envolvimento russo.

AUMENTO DE VIGILÂNCIA

A Otan explicou que utilizará novos recursos para a proteção do local. Em declaração à agência de notícias Reuters, a Otan esclareceu que a medida inclui, entre outros, "plataformas de inteligência, vigilância e reconhecimento, além de ao menos uma fragata de defesa aérea".

A Otan reforçou sua vigilância no mar Báltico após os primeiros relatos, segundo o porta-voz da Aliança, Martin O'Donnell. Segundo ele, as medidas de vigilância incluem o envio de plataformas de inteligência. Também seria incluída pelo menos uma embarcação de defesa.

REPETIÇÃO DE DRONES

Avistamentos de drones ocorreram pelo segundo dia consecutivo. Na noite da sexta-feira, esses objetos foram vistos na base militar de Karup, no oeste da Dinamarca. Há relatos da circulação dos objetos na base área de Oerland, na Noruega. A polícia investiga os casos. A primeira-ministra Mette Frederiksen se referiu ao episódio de sexta-feira como "o ataque mais sério à infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento".

O episódio da noite deste domingo é 4º em uma semana. As aparições anteriores levaram ao fechamento de aeroportos civis e militares. Na sexta-feira, o aeroporto de Midtjylland, perto da base de Karup, teve de fechar brevemente. Segundo a agência DW, houve pouco impacto, já que não havia voos comerciais marcados para aquele horário.

Na segunda-feira, o Aeroporto de Copenhague, o maior da região nórdica, foi fechado. A interrupção dos serviços permaneceu por horas após a presença de equipamentos de grande porte. Cinco aeroportos menores, civis e militares, também foram fechados temporariamente nos dias seguintes.

Voos de drone começaram poucos dias depois de a Dinamarca anunciar planos para comprar, pela primeira vez, armas de precisão e longo alcance. O argumento para a aquisição era de que Rússia seguiria sendo uma ameaça "por muitos anos".

No sábado, chanceler russo fez discurso no mesmo sentido na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que "qualquer agressão" contra seu país "será recebida com uma resposta decisiva".

Episódios semelhantes também foram registrados recentemente na Polônia e na Romênia. Já a Estônia anunciou, no início da semana, que teve seu espaço aéreo violado por caças russos, e que precisou escoltá-los de volta com a ajuda de caças da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) operados por Finlândia, Itália e Suécia.