SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, sem provas, que agentes do FBI se infiltraram como "agitadores" entre a multidão na invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

Sem evidências, Trump disse que agentes do FBI foram "agitadores" no 6 de janeiro. "Agentes do FBI estiveram no protesto de 6 de janeiro, provavelmente agindo como agitadores e insurrecionistas, mas certamente não como 'funcionários responsáveis pela aplicação da lei'", escreveu Trump na rede social Truth Social.

O presidente norte-americano também fez acusações contra o ex-diretor do FBI, Christopher Wray, que ocupou o cargo de 2017 a 2025. Para Trump, Wray mentiu em afirmações anteriores sobre a participação do FBI no 6 de janeiro.

Trump também direcionou críticas a James Comey, que ocupou o cargo de diretor do FBI antes de Wray. Na mesma publicação na Truth Social, Trump disse que "muitos grandes patriotas americanos foram obrigados a pagar um preço muito alto apenas pelo amor ao seu país".

EX-DIRETOR DO FBI FOI INDICIADO NOS EUA

James Comey, um crítico de Donald Trump, foi indiciado na última quinta-feira por "graves delitos". A medida foi comemorada pelo presidente americano.

Comey esteve à frente do FBI de 2013 a 2017. Ele foi demitido por Trump no primeiro mandato do presidente americano. Na ocasião, Comey chefiava investigações sobre integrantes da campanha do republicano e a suposta interferência da Rússia na campanha presidencial de 2016, em que Trump superou Hillary Clinton.

A acusação contra Comey ocorreu após Trump pedir que a procuradora-geral tomasse medidas contra o ex-diretor do FBI e outros dirigentes políticos. "Justiça nos Estados Unidos!", escreveu Trump ao comemorar a acusação. "Um dos piores seres humanos aos quais este país já esteve exposto é James Comey, o ex-chefe corrupto do FBI", completou.

Comey garantiu que é inocente e disse estar pronto para encarar a Justiça. "Minha família e eu sabemos há anos que enfrentar Donald Trump tem seus custos, mas não conseguimos imaginar viver de outra forma", disse Comey em um vídeo publicado no Instagram. "Não tenho medo, e espero que vocês tampouco o tenham", finalizou.

Decisão é vista com desconfiança por críticos. Para eles, o atual presidente norte-americano busca retaliar pessoas que determinaram investigações contra ele ou criticaram suas decisões.