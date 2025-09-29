SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, pediu desculpas hoje ao líder do Catar pelo ataque de Israel em Doha. Ligação telefônica foi direto da Casa Branca, disse uma fonte próxima à Reuters.

Ligação durante reunião com presidente dos EUA, Donald Trump. Netanyahu ligou para o primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, diretamente da Casa Branca, em Washington.

Uma equipe técnica do Qatar também está na Casa Branca. Informação é de uma outra fonte informada sobre as conversas, conforme a agência Reuters.