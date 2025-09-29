BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O chanceler da Nicarágua, Denis Moncada Colindres, representou o regime de Daniel Ortega, nesta segunda-feira (29), fazendo duras críticas, sem mencionar um país específico, à forma como os Estados ricos lidam com a imigração com relação aos países mais pobres do continente.

Ele também elogiou os governos alinhados de Cuba e Venezuela. "Denunciamos e repudiamos como povo que sofreu a xenofobia e a barbárie, a brutalidade, a falta de compaixão com a que somos tratados em países cuja riqueza se construiu com a exploração de outros", disse.

Também condenou as políticas de embargo econômico em países africanos, asiáticos e latino-americanos, além de criticar as medidas de combate à imigração. "Denunciamos o uso ilícito e acusações falsas, que são ingerências e ameaças de invasões, com o pretexto do combate ao narcotráfico", disse o chanceler, sem citar a ação dos EUA no mar do Caribe próximo à costa da Venezuela.

Ele também classificou as ações do Estado de Israel na Faixa de Gaza de genocídio.