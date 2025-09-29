JWASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - AO presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs um plano para encerrar o conflito entre Israel e Hamas em Gaza com 21 pontos.

Entre eles, tornar está a previsão de que Gaza seja governada temporariamente por um "comitê palestino de transição, tecnocrático e apolítico". Esse colegiado administraria os serviços na região e deve ser formado por especialistas internacionais e palestinos "qualificado".

O comitê seria supervisionado por um novo órgão chamado "Conselho da Paz", que seria, por sua vez, presidido pelo próprio Trump e outros chefes de Estado, incluindo o ex-primeiro-ministro Tony Blair.

"Esse órgão definirá a estrutura e cuidará do financiamento para a reconstrução de Gaza, até que a Autoridade Palestina conclua seu programa de reformas -- conforme proposto em diferentes iniciativas, incluindo o plano de paz de Trump de 2020 e a proposta saudita-francesa -e possa reassumir o controle de Gaza de forma segura e eficaz", diz o plano divulgado pela Casa Branca.