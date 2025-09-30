PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) - São esperadas cerca de 2,3 bilhões de viagens de passageiros na China entre os feriados do Dia Nacional e o Festival do Meio do Outono, segundo o Ministério dos Transportes. As datas, que somam um total de oito dias e começam na quarta-feira (1º), devem movimentar o turismo local.

As estimativas incluem também reuniões familiares, viagem por estudos e trabalho e outros tipos de deslocamento.

Segundo a mídia estatal Xinhua, dados da pasta indicam que cerca de 80% desses percursos serão realizados de carro. Nos períodos de pico, o número de veículos nas ruas pode ultrapassar 70 milhões.

Já as companhias aéreas esperam 19,2 milhões de viagens de passageiros durante o feriado, o que representaria aumento de 3,6% em relação ao ano passado e o maior nível registrado nesse período.

Segundo a mídia estatal, o vice-ministro dos Transportes, Li Yang, espera aumento no número de viagens de curta e longa distância em decorrência do turismo. É também aguardada grande movimentação de chineses para países próximos, como Japão e Coreia do Sul, além de vizinhos do sudeste asiático.

Dados do Ministério dos Transportes também indicam que nos primeiros oito meses do ano o total de viagens de passageiros chegou a 45,5 bilhões, aumento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

Só o transporte ferroviário chinês, uma das principais formas de locomoção entre as cidades e províncias do país, deve transportar cerca de 219 milhões de passageiros entre os dias 29 de setembro e 10 de outubro.

O pico deve ocorrer no dia 1º de outubro, com cerca de 13 mil trens em circulação no dia.

A estimativa, feita pela estatal China Railway, que opera e gerencia os trens do país, compreende os feriados de forma prolongada.

Os destinos mais populares para os usuários de trens são Pequim, Xangai, Guangzhou, Chengdu, Zhengzhou, Wuhan, Hangzhou, Nanquim, Changsha e Xi'an, cidades turísticas no país.

O feriado do Dia Nacional comemora a fundação da República Popular da China, que ocorreu em 1º de outubro de 1949 por Mao Tsé-Tung. Além da pausa nas atividades, o momento é marcado por diversas celebrações organizadas pelo regime, como o hasteamento da bandeira e recepções.

Já o Festival do Meio do Outono, festejado no 15º dia do 8º mês lunar, também chamado de Festival da Lua, é uma celebração ao astro. Há diferentes interpretações sobre o início da comemoração, e segundo a Administração Meteorológica da China, esse costume começou na Dinastia Zhou, quando eram realizados rituais para agradecer aos deuses pela proteção e pela colheita, que era relacionada com a lua. Ainda hoje é uma forma de dar boas-vindas ao inverno que se aproxima, assim como aproveitar a temperatura amena do meio da estação.