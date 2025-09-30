SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma ação inédita na história moderna dos Estados Unidos, o Donald Trump e seu secretário de Guerra, Pete Hegseth, convocaram centenas de oficiais-generais dos seis ramos de suas Forças Armadas para apresentar um plano de enquadramento à ideologia direitista do presidente.

Quem estiver descontente deve pedir demissão, disse Hegseth, num anúncio de expurgo que já atingiu quase duas dezenas de oficiais graduadas neste primeiro ano do segundo mandato de Trump. Já o presidente sugeriu que "nossas cidades inseguras" serão "campos de treinamento", numa referência às intervenções que fez em locais como Washington.

"Se as palavras que eu digo hoje estão deixando seus corações apertados, então vocês deveriam fazer a coisa honrada e renunciar", disparou o secretário. "Eu sei que a maioria de vocês sente o contrário", afirmou Hegseth, a quem coube dar o recado de forma mais objetiva.

Com isso, o governo Trump imita o que ocorre na Venezuela desde que o chavismo assumiu o poder, há 26 anos. Não é pouca ironia: o regime em Caracas, que metamorfoseou-se em uma ditadura sob Nicolás Maduro, é hoje objeto de ameaça de ataque militar contra supostos cartéis de drogas justamente por Trump.

O presidente em si fez um discurso, após Hegseth, pouco coerente, inserindo temas como tarifas e platitudes acerca de seu gosto por um documentário sobre vitórias navais. Repassou temas que já havia abordado sobre defesa, da Guerra da Ucrânia ao Oriente Médio, com imprecisões e falsidades, mas deu um tom político inequívoco à fala.

"Vocês terão quatro anos como nunca antes", prometendo "lutar, lutar, lutar", um de seus motes de campanha, para "vencer, vencer, vencer". Desfiou críticas aos antecessores democratas Joe Biden e Barack Obama.

"Nunca entrei numa sala tão silenciosa como essa", disse, esquecendo que a disciplina militar apolítica obriga isso. Fez uma piada não tão engraçada: "Se vocês não gostarem do que eu falar, podem sair, mas claro, lá se vão sua patente, lá se vão seus futuros". Ao fim, foi aplaudido de forma contida, protocolar.

Em seu primeiro mandato, Trump havia sido bloqueado pela cúpula militar, em particular pelo chefe do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, que ao deixar o cargo em 2023 disse que os militares não se "juraram lealdade a um aspirante a ditador". O republicano revogou a proteção legal dada ao general ao assumir o cargo.

A Constituição americana proíbe a politização das Forças Armadas. O movimento ocorreu no comando dos Fuzileiros Navais em Quantico, próximo a Washington. Na semana passada, o Pentágono havia convocado toda a cúpula militar americana para uma reunião sem temática divulgada.

Eles falaram a cerca de 800 generais e almirantes em um palco com uma grande bandeira americana ao fundo imitando o cenário do clássico discurso do general George S. Patton a suas tropas antes da invasão da França em 1944 ?como descrito no filme "Patton" (1970), e não na vida real, o que diz algo sobre o trumpismo.

O general Patton, aliás, foi citado no discurso como uma inspiração, ao lado de outros líderes.

"Líderes políticos tolos e irresponsáveis indicaram o sentido errado e nós nos perdemos. Nós viramos o Departamento Woke", disse Hegseth, em referência ao termos associado à cultura de inclusão adotada por progressistas americanos. "Mas não mais."

Ele defendeu a demissão que vem promovendo de líderes militares, como o negro que comandava o Estado-Maior Conjunto do país, general Charles Q. Brown Jr., o mais graduado cargo do país. Ele também removeu o do posto a primeira comandante mulher da Marinha, almirante Lisa Franchetti.

Suas ações também foram direcionadas àqueles politicamente indesejados, como no caso da demissão do general Jeffrey Kruse, chefe de inteligência militar que havia dito que o ataque dos EUA ao programa nuclear iraniano havia sido "limitado", ao contrário da fanfarra de Trump e Hegseth.

O secretário enunciou uma série de diretivas, algumas candidatas a meme, como o veto ao uso de barba no serviço militar. Também exigiu a volta do exercício diário e de testes de capacidade física duas vezes por ano. "É completamente inaceitável ver generais e almirantes gordos nos salões do Pentágono", disse.

Mas seu foco foi no que chamou de fim da atenção a temas como mudança climática ou inclusão de gênero, como demonstram diversas medidas já tomadas, como a proibição de pessoas trans em farda ?algo que foi referendado pela Suprema Corte. Afirmou que irá rever critérios sobre queixas por "liderança tóxica", aludindo a si mesmo.

No começo do mês, Trump havia renomeado o Departamento de Defesa, que usava esse nome desde 1947, como sendo "da Guerra". O Congresso ainda não ratificou a mudança, o que tecnicamente mantém Hesgeth com o título anterior.

Há 817 oficiais-generais nos EUA, 38 deles no topo da hierarquia. Em maio, Hegseth determinou uma redução em 20% do quadro dessa elite, os chamados generais e almirantes de quatro estrelas, como ocorre no Brasil.

Na via contrária, em sua fala Trump disse que "quer Forças Armadas" maiores, porque "todo mundo quer fazer o que vocês fazem". Os EUA, maior potência militar da história, concentram quase 40% do gasto com defesa no mundo e têm o terceiro maior efetivo de soldados, atrás de China e Índia.