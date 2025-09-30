BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em vídeo publicado nas redes sociais, Carla Bruni aparece cantando "Let it Be", dos Beatles, para o marido, o ex-presidente da França, Nikolas Sarkozy -condenado a cinco anos de prisão na última quinta-feira (25).

Sarkozy foi condenado ao cinco anos de cárcere, dois deles com suspensão da pena, após ser considerado culpado de associação ilícita por tentativas de obter fundos para sua campanha presidencial de 2007 a partir da Líbia, durante o regime do ditador Muammar Gaddafi (1942-2011).

No vídeo, a câmera, que parece operada pelo ex-presidente, aproxima-se de Bruni em um quarto. Ela pega um violão e pergunta "posso cantar uma canção para você, meu amor?", e começa a cantar a música da banda britânica, cujo título significa "deixe estar".

"Eu lutarei até meu último sopro", afirmou Sarkozy após a sentença. "Dormirei na prisão de cabeça erguida." No comando da França de 2007 a 2012, ele foi absolvido de outras acusações, incluindo corrupção e financiamento ilegal de campanha.

Pela decisão, o ex-presidente de 70 anos terá de cumprir três anos de prisão mesmo que recorra da sentença, muito mais dura do que se esperava. Ainda não há definição, porém, de quando a pena em regime fechado entrará em vigor. Um anúncio deve ocorrer nos próximos dias. Segundo o site Le Canard Enchaîné, Sarkozy terá de comparecer no dia 13 de outubro à Procuradoria para saber quando será preso.

Sarkozy, que sempre negou as acusações, foi acusado de ter feito um acordo com Gaddafi em 2005, quando era ministro do Interior, para obter financiamento de campanha em troca de apoiar o então isolado regime líbio no cenário internacional.

A presidente do tribunal, Nathalie Gavarino, afirmou que não havia provas de que Sarkozy tivesse feito tal acordo com Gaddafi, nem de que o dinheiro enviado pela Líbia tenha chegado aos cofres de sua campanha, ainda que o calendário fosse considerado compatível e os caminhos percorridos pelo dinheiro fossem "muito opacos".

Gavarino, porém, considerou Sarkozy culpado de associação ilícita por ter permitido que assessores próximos entrassem em contato com pessoas na Líbia para tentar obter financiamento de campanha. Gaddafi foi derrubado e assassinado em outubro de 2011, durante a Primavera Árabe. A França teve papel crucial na intervenção da Otan, impondo uma zona de exclusão aérea que deu apoio essencial aos rebeldes.

O ex-presidente estava em julgamento desde janeiro, em um processo que ele afirma ter motivações políticas. Sarkozy compareceu à leitura da sentença no tribunal de Paris acompanhado da esposa, Carla Bruni, e de três de seus filhos.

Logo depois de terminar sua fala à imprensa, Bruni arrancou a espuma e empurrou para baixo o microfone de um repórter do Mediaset, site que fez a reportagem inicial que levou ao processo e à condenação do ex-presidente.

O tribunal considerou Sarkozy culpado por atos ocorridos de 2005 a 2007. Depois disso, ele era presidente e estava protegido pela imunidade presidencial. Outras 11 pessoas foram processadas ao lado de Sarkozy. Entre os acusados estavam seu ex-braço direito Claude Gueant e o ex-ministro do Interior Brice Hortefeux. O tribunal considerou Gueant culpado de corrupção, entre outras acusações, e Hortefeux, de associação ilícita.