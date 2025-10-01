SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um profissional da imprensa foi empurrado por um agente federal mascarado e ficou ferido nesta terça-feira (30) em um tribunal de imigração em Manhattan, na cidade de Nova York. A governadora do estado, a democrata Kathy Hochul, criticou o caso, chamando-o de abuso contra jornalistas.

Vídeo publicado na plataforma X por um repórter do jornal New York Daily News mostra homens mascarados entrando em um elevador no prédio da Federal Plaza, em que estão localizados tribunais de imigração. Um deles parecia usar um crachá do ICE, o serviço de imigração americano. As imagens mostram os agentes empurrando os profissionais. Pelo menos duas pessoas foram derrubadas.

"Agentes mascarados do ICE empurraram e feriram jornalistas hoje na Federal Plaza. Um repórter saiu de maca. Esse abuso contra imigrantes que cumprem a lei e contra jornalistas que contam suas histórias precisa acabar. O que diabos estamos fazendo?", escreveu Hochul em suas redes sociais.

O episódio se soma a outros casos de violência num contexto de repressão migratória intensificada no governo de Donald Trump. O republicano determinou a ampliação das operações do ICE em cidades governadas por democratas, caso de Nova York, Chicago, Los Angeles e Washington, como parte da estratégia para deportar um número recorde de imigrantes em situação ilegal.

Uma das práticas recentes da agência tem sido a de prender pessoas que comparecem de forma voluntária às audiências de imigração, o que críticos veem como punição a quem tenta seguir a lei.

O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) afirmou que os agentes foram "cercados por agitadores e integrantes da imprensa" enquanto prendiam "um imigrante ilegal" de nacionalidade peruana. Em comunicado, a porta-voz Tricia McLaughlin acusou políticos de incentivar resistência às operações e de criar um ambiente hostil aos policiais.

Autoridades do governo Trump ainda responsabilizam críticos do ICE pelo início de tumultos. Esse discurso ganhou força após o ataque contra uma agência do serviço de imigração que deixou um morto e dois feridos na cidade de Dallas, no Texas, no último dia 24.

O tumulto desta terça ocorreu dias depois de outro incidente no mesmo local, em que um agente foi filmado derrubando uma mulher que pedia a libertação do marido. O agente chegou a ser afastado, mas, segundo a emissora CBS News, já voltou às funções. O DHS não comentou o caso.

Zohran Mamdani, democrata que disputa a prefeitura de Nova York, também se manifestou. "Não podemos aceitar ou normalizar o que já se tornou violência rotineira", disse ele.

Segundo testemunhas ouvidas pela agência de notícias Reuters, um jornalista do amNewYork seguiu agentes do ICE até o elevador depois que uma mulher foi detida. Um dos agentes gritou para que ele fosse retirado, e em seguida outros empurraram um cinegrafista e outro repórter, que caíram.

O amNewYork identificou o fotojornalista Dean Moses como uma das vítimas. O profissional bateu a cabeça e precisou ser levado de maca para fora do prédio.

Outro ferido foi L. Vural Elibol, cinegrafista da agência turca Anadolu. Ele disse que filmava a prisão de uma migrante quando foi puxado e jogado ao chão por um agente. Elibol teve ferimentos na cabeça e nas costas, foi levado de maca ao hospital e liberado após atendimento.