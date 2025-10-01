BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - A abertura da Oktoberfest, em Munique, o maior festival de cerveja do mundo, foi suspensa nesta quarta-feira (1°) após relatos de explosão e tiroteios na região norte da cidade. Uma megaoperação policial está em curso para determinar se há alguma conexão com o evento, que está em sua segunda semana e teve a abertura dos portões adiada das 11h para as 17h locais (12h de Brasília).

O prefeito de Munique, Dieter Reiter, declarou que foi encontrada uma carta com ameaças ao evento e que que a polícia trabalha para garantir a tranquilidade dos visitantes. O social-democrata não descartou a suspensão da festa até quinta. "Lamento, mas segurança vem em primeiro lugar", disse à imprensa alemã. A Oktoberfest se estende até domingo (5).

A decisão foi tomada depois que explosivos foram encontrados em um prédio residencial localizado em uma área distante do evento. Bombeiros atendiam a uma ocorrência, em que uma pessoa morreu após a detonação de um artefato. Segundo o jornal Bild, além da explosão, um tiroteio foi relatado por vizinhos.

Imagens em redes sociais e sites jornalísticos mostram também carros queimados nas proximidades do local.

A polícia informou que o edifício foi incendiado deliberadamente durante uma disputa familiar, que uma pessoa encontrada no local morreu e outra está desaparecida. Forças especiais tiveram que ser chamadas para desativar o que foi descrito como "armadilhas" encontradas no prédio. A região está isolada e as aulas em uma escola da vizinhança foram suspensas.

A carta citada pelo prefeito foi encontrada com o homem morto. A imprensa alemã também divulga que um grupo extremista de esquerda estaria reivindicando o ataque "contra um fascista", mas a admissão estaria sendo tratada com reservas pelas autoridades.

"Estamos investigando todas as possibilidades. Possíveis conexões com outros locais em Munique estão sendo examinadas, incluindo o Theresienwiese", disse a polícia de Munique em seu canal no WhatsApp, fazendo referência ao local da Oktoberfest.

O tradicional atrai mais de 6 milhões de visitantes anualmente à capital da Baviera e experimenta uma edição muito concorrida neste ano, a despeito de uma tendência mundial de menor consumo de álcool. No sábado (27), a superlotação provocou o fechamento dos portões por cerca de meia hora.

Em 1980, um ataque terrorista matou 13 pessoas em uma saída do festival. Em 1972, a Olimpíada de Munique foi palco do maior atentado terrorista da história do esporte, que culminou com a morte de 17 pessoas ?11 esportistas israelenses, um policial alemão e cinco terroristas de origem palestina.