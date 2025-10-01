SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de Donald Trump publicou um decreto contra "generais gordos" que determina uma série de padrões físicos para membros das Forças Armadas nos Estados Unidos, como medir a circunferência da cintura, e que prevê demissão daqueles que não conseguirem emagrecer.

A norma, assinada pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, foi publicada nesta terça-feira (30), após o presidente apresentar um plano de enquadramento militar à ideologia da Casa Branca. Na ocasião, Hegseth disse ser inaceitável ver "generais gordos" e anunciou o veto ao uso de barba no serviço das Forças.

O documento do Pentágono afirma que o Exército precisa de "padrões altos, intransigentes e neutros quanto ao sexo, enraizados na eficácia em combate". Os requisitos apresentados, acrescenta o texto, não são opcionais, mas sim "fundamentais para nossa letalidade e prontidão".

Os membros ativos das Forças Armadas, segundo o decreto, deverão realizar treinamento físico diariamente e passarão por dois testes de aptidão física anualmente. Já os integrantes da Guarda Nacional e da reserva terão uma prova por ano.

Cada departamento militar "adotará métodos médica e cientificamente validados, usando o método de altura e circunferência da cintura". A pasta publicará, num prazo de 60 dias, orientações adicionais sobre as medidas específicas.

De acordo com o documento, quem não corresponder aos padrões corporais será colocado em "programas de recuperação". Aqueles que não conseguirem emagrecer podem ser demitidos.

O texto diz que as exigências referentes ao padrão corporal entrarão em vigor a partir do próximo ano. Comandantes de forças e batalhões também poderão ser punidos caso os novos padrões exigidos não sejam aplicados nas unidades.

O Pentágono ainda determinou diretrizes em relação a pelos faciais em serviço. O documento determina que barbas e cavanhaques são proibidos.

Apenas bigodes serão autorizados, desde que estejam bem aparados e não ultrapassem os cantos da boca. Além disso, costeletas devem estar "acima da abertura da orelha". Algumas exceções poderão ser aplicadas, como por motivos médicos ou religiosos.

Mais de 800 militares foram convocados para assistir ao anúncio do governo no comando dos Fuzileiros Navais em Quantico, próximo a Washington. Os oficiais-generais ouviram o presidente dizer que os descontentes com o discurso poderiam sair. "Mas claro, lá se vão suas patentes, lá se vão seus futuros", disse Trump.