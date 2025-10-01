BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - A abertura da Oktoberfest, em Munique, o maior festival de cerveja do mundo, foi adiada nesta quarta-feira (1°) após relatos de explosão e tiroteio na região norte da cidade. Uma megaoperação policial foi montada para determinar se havia alguma conexão com o evento, que está em sua segunda semana e teve a abertura dos portões atrasada das 11h para as 17h30 locais (12h30 de Brasília).

O prefeito de Munique, Dieter Reiter, declarou que foi encontrada uma carta com ameaças à festa e que que a polícia trabalhava para garantir a tranquilidade dos visitantes. O social-democrata, que chegou a abrir a possibilidade de uma suspensão até quinta, anunciou a reabertura horas depois. "Lamento, mas segurança vem em primeiro lugar", disse. A Oktoberfest se estende até domingo (5).

A decisão de suspender temporariamente o festival aconteceu após uma série de eventos ocorridos no fim da madrugada na zona norte da capital da Baviera, com detalhes ainda não totalmente esclarecidos.

Bombeiros foram acionados para apagar incêndio em um prédio residencial precedido de explosões e tiroteio. Ao notarem mais artefatos no local, recuaram e chamaram unidades especializadas da polícia de Munique. Ao menos três carros também haviam sido queimados nas proximidades.

A polícia concluiu depois que a edificação foi incendiada deliberadamente durante uma disputa familiar. Um homem gravemente ferido, localizado nas cercanias do incêndio, acabou morrendo pouco depois de ser abordado pelos agentes. Portava uma mochila com explosivos, e a suspeita é que tenha morrido em consequência em decorrência de tentativa de suicídio.

Identificado como um comerciante alemão, de 57 anos, ele teria provocado o incêndio na casa dos pais e ainda armado armadilhas com explosivos. Teria matado a tiros o próprio pai, de 90 anos após uma discussão sobre herança; feriu ainda sua mãe, de 81 anos, e a filha, de 21, que estão hospitalizadas.

Pouco depois, forças especiais tiveram que ser novamente acionadas para revistar sua casa, em outra parte da cidade. Havia o temor de que mais armadilhas fossem encontradas. A região foi isolada, moradores da vizinhança foram evacuados, e as aulas em uma escola próxima acabaram suspensas.

Sem ainda ter a exata dimensão do que ocorria, as autoridades colocaram a cidade inteira sob estado de emergência. Algumas vias e estações de metrô foram fechadas, e os primeiros visitantes que se encaminhavam ao parque da Oktoberfest foram orientados a voltar para suas casas e hotéis.

A carta citada pelo prefeito foi encontrada com o homem morto, mas ainda não está claro quais eram suas intenções ou motivações com relação ao festival. A imprensa alemã chegou a divulgar que um grupo extremista de esquerda estaria reivindicando o ataque "contra um fascista", mas a versão foi logo descartada pelas autoridades.

"Estamos investigando todas as possibilidades. Possíveis conexões com outros locais em Munique estão sendo examinadas, incluindo o Theresienwiese", disse a polícia de Munique pela manhã em seu canal no WhatsApp, fazendo referência ao local onde se realiza a Oktoberfest.

O parque e suas instalações foram vasculhados por horas. Cães farejadores foram trazidos de outras partes da Baviera para acelerar a conclusão da revista, uma das condições para a reabertura dos portões.

O tradicional festival atrai mais de 6 milhões de visitantes anualmente à capital da Baviera e experimenta uma edição muito concorrida neste ano, a despeito de uma tendência mundial de menor consumo de álcool. No sábado (27), uma superlotação provocou o fechamento dos portões por cerca de meia hora.

O problema seria discutido na Câmara Municipal da cidade nesta quarta, mas o debate acabou adiado quando o prefeito tomou o microfone e começou a relatar o ocorrido na madrugada. Sem poder entrar na festa, turistas lotavam as cervejarias tradicionais da cidade. A Hofbräuhaus, no centro de Munique, tinha filas imensas na porta. Visitantes só conseguiam entrar quando outros saíam.

Esta é a 190° edição da Oktoberfest. Em 1980, um ataque terrorista matou 13 pessoas em uma saída do festival e feriu mais de 200. Um lobo solitário de extrema direita, que morreu no episódio, foi considerado o único culpado pela ação. O caso se arrastou nos tribunais por décadas.

Em 1972, a Olimpíada de Munique foi palco do maior atentado terrorista da história do esporte, que culminou com a morte de 17 pessoas ?11 esportistas israelenses, um policial alemão e cinco terroristas de origem palestina.