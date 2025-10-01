SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma explosão em um edifício residencial de 20 andares no Bronx, em Nova York, provocou o desabamento parcial de parte da estrutura nesta quarta-feira, assustando moradores da região. Apesar da gravidade, não foram registradas mortes ou feridos, segundo as autoridades locais.

De acordo com a CNN, a explosão ocorreu em um conjunto habitacional na Alexander Avenue. Parte da fachada desabou do topo ao chão.

Segundo as primeiras informações, explosão por vazamento de gás é uma das possibilidades analisadas. Outra seria um duto de ventilação conectado à caldeira ter se rompido, segundo Robert Tucker, comissário do Corpo de Bombeiros ouvido pela CNN.

Testemunhas relataram pânico no momento do acidente. Uma moradora contou à afiliada WCBS que havia ligado para o serviço de emergência ao ver fumaça perto do prédio.

Imagens aéreas da WABC mostraram parte do edifício com as paredes externas arrancadas. Agentes precisaram escalar montes de escombros para verificar o interior, enquanto a companhia Con Edison cortava o fornecimento de gás por precaução.

O Departamento de Gestão de Emergências informou que um centro comunitário foi adaptado como abrigo temporário, e ônibus da MTA foram disponibilizados para acolher moradores. Não há previsão para o retorno das famílias ao edifício.

O prédio faz parte da rede de habitação pública de Nova York (NYCHA), a maior autoridade habitacional dos Estados Unidos, onde vivem cerca de 500 mil pessoas. Muitos dos imóveis datam de meados do século 20 e acumulam denúncias de más condições.