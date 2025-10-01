SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, usou a conta do seu gabinete de imprensa no X para ironizar a aparência do presidente Donald Trump, em resposta ao secretário de Defesa, Pete Hegseth, que disse ser contrário a generais gordos nas Forças Armadas.

O democrata compartilhou uma imagem feita por inteligência artificial em que Trump devora sanduíches do McDonald's enquanto drones carregam mais embalagens de fast food. "É completamente inaceitável ver um comandante-chefe gordo nos corredores da Casa Branca", escreveu Newsom junto à imagem.

Em seu perfil pessoal, ele já havia compartilhado uma foto de Trump na mesma rede de hambúrgueres dizendo: "Acho que o comandante-em-chefe precisa ir embora".

Na terça-feira (30), em um encontro com quase 800 oficiais de alta patente, Hegseth afirmou que "não é uma boa imagem para nossas Forças Armadas ter pessoas acima do peso no comando".

"É completamente inaceitável ver generais e almirantes gordos nos salões do Pentágono", disse.

Na reunião, Hegseth apresentou um plano de enquadramento militar à ideologia da Casa Branca. Na terça, o governo também publicou um decreto determinando uma série de padrões físicos para militares no país, como a medição da circunferência da cintura, e a previsão de demissão daqueles que não conseguirem emagrecer.