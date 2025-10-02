(UOL/FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e três estão em estado grave após um ataque a faca em uma sinagoga em Manchester, na Inglaterra.

O QUE ACONTECEU

Carro em alta velocidade atingiu público da sinagoga e pessoas foram esfaqueadas. A polícia disse que duas pessoas morreram e três estão em estado grave. As autoridades isolam a área e equipes de ambulância, helicóptero e bombeiros estão no local. Os membros que estavam dentro da sinagoga moram mantidos trancados pelos policiais e já foram liberados.

Suspeito do ataque foi baleado por policiais, mas seu estado de saúde não foi informado. A polícia diz acreditar que o suspeito está morto, mas que não é possível confirmar a informação por protocolos de segurança relacionado aos itens que ele carregava. "A unidade de desarmamento de bombas foi acionada e já está no local", escreveu a corporação em nota no X. A polícia pediu também que imagens e vídeos do ataque não sejam publicados nas redes sociais, mas encaminhados diretamente às autoridades.

Caso é tratado como possível ataque terrorista. A polícia antiterrorismo da Inglaterra e o MI5, serviço de inteligência do Reino Unido, também participam das investigações. A polícia da Grande Manchester afirma que a Operação Platão foi declarada, o que inclui seguir um protocolo de "ataque terrorista".

Ataque acontece durante o Yom Kippur, feriado sagrado do calendário judaico. Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, afirmou que policiais também estão sendo deslocados para patrulharem os templos de todo o país. Uma organização que monitora o antissemitismo no Reino Unido disse trabalhar junto às autoridades e destacou que o caso ocorre no dia mais sagrado do ano judeu. "Agradecemos aos agentes do GMP e à segurança da sinagoga que responderam imediatamente para lidar com o incidente", escreveu a Community Security Trust em nota.

Primeiro-ministro do Reino Unido se diz estar chocado com ataque e deixa cúpula com líderes europeus na Dinamarca. "O fato de isso ter acontecido no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, torna tudo ainda mais horrível. Meus pensamentos estão com os entes queridos de todos os afetados e meus agradecimentos aos serviços de emergência e a todos os socorristas", escreveu Starmer X. Ele também afirmou ter solicitado recursos adicionais de segurança para manter a comunidade judaica segura e presidirá uma reunião de crise quando chegar.

Prefeito de Manchester diz que perigo maior passou. Em entrevista à BBC, Andy Burnham pediu que o público evite a área. "Posso dar alguma garantia de que o perigo imediato parece ter passado", afirmou.Sinagogas na Grande Manchester e hospitais da região reforçaram a segurança. Os templos religiosos costumam ficar movimentados por causa do feriado e foram alertados. Membros da comunidade judaica local continuaram a se reunir no local.

