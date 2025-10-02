SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autoridades das Filipinas anunciaram nesta quinta-feira (2) que as operações de busca e resgate na província de Cebu, atingida por um terremoto na terça-feira (30), foram encerradas, já que todas as pessoas antes dadas como desaparecidas foram localizadas, e o número de mortos, atualmente em 72, não deve aumentar significativamente.

A atenção agora se volta para a entrega de ajuda humanitária aos sobreviventes do tremor de magnitude 6,9 ?o mais letal no país em mais de uma década.

O terremoto atingiu as águas próximas à ilha turística de Cebu no fim da noite de terça, deixando mais de 20 mil desabrigados e cerca de 300 feridos.

O tremor provocou apagões e causou destruição. Uma igreja centenária desabou, casas, comércios e pontes foram danificados. Na região norte da ilha, praticamente todas as residências sofreram danos, e muitas pessoas passaram a noite nas ruas devido às centenas de sismos secundários registrados.

Nesta quinta, o presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., visitou Bogo, a cidade mais afetada, de cerca de 90 mil habitantes, buscando tranquilizar os desabrigados e coordenar a assistência. Ele ressaltou que as operações de socorro têm sido dificultadas pelos graves danos à infraestrutura local.

"Estamos tendo algumas dificuldades porque não temos para onde levar as famílias deslocadas, já que não temos certeza da integridade dos centros de desabrigados", disse Marcos a jornalistas. "Vamos garantir o fornecimento de alimentos, água e eletricidade ?com geradores, se necessário. O que as pessoas precisarem vamos garantir que seja providenciado."

A governadora da província de Cebu, Pamela Baricuatro, pediu ajuda para as milhares de pessoas que precisam de água potável, alimentos, roupas e moradia temporária, além de voluntários para organizar e distribuir a ajuda. "Muitas casas foram destruídas e muitas famílias precisam de ajuda para se recuperar. Precisam da nossa ajuda, orações e apoio", publicou a governadora no Facebook.

Muitas das vítimas morreram devido ao desabamento de prédios e casas ?seja pelo tremor em si ou por deslizamentos de terra posteriores. Chuvas intensas e a falta de energia também dificultaram os esforços de resgate.

Os terremotos são frequentes nas Filipinas, país localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica que se estende do Japão até o Sudeste Asiático e atravessa a bacia do oceano. Todos os anos, o país registra mais de 800 tremores. Em 2013, um tremor de magnitude 7,2 matou 222 pessoas na vizinha ilha de Bohol.