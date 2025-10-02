SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As equipes de resgate da Indonésia afirmaram não ter encontrado sinais de vida sob os escombros da escola islâmica que desabou na segunda-feira (29). Cinco mortes já estão confirmada e pelo menos 59 pessoas ainda são consideradas desaparecidas, de acordo com comunicado das autoridades locais divulgados nesta quinta-feira (2).

A escola Al Khoziny desmoronou após suas fundações cederem durante obras nos andares superiores, soterrando dezenas de estudantes que rezavam no momento.

Os socorristas não detectaram sinais de vida nesta quinta-feira após chamarem pelos nomes das vítimas e utilizarem detectores de movimento, afirmou à agência de notícias Reuters o funcionário da agência de busca e resgate Emi Freezer.

"Utilizamos equipamentos de alta tecnologia, como drones térmicos e, cientificamente, não há mais sinais de vida", declarou Suharyanto, o diretor da Agência Nacional de Gestão de Desastres.

A ausência de sinais de sobreviventes aumenta o temor de que o número de mortos cresça nos próximos dias. Cerca de cem estudantes já haviam sido levados ao hospital com ferimentos, alguns em estado crítico, segundo o chefe da agência de gestão de desastres da província, Gatot Subroto.

O número atualizado de desaparecidos tem como base a lista de presença divulgada pelo internato e os relatos de desaparecimento apresentados pelas famílias.

Nanang Sigit, chefe do escritório da agência de resgate em Java Oriental, disse que os operários estavam despejando concreto no último andar da escola quando os pilares cederam, causando o desabamento da parte superior da estrutura desabasse sobre o andar inferior, onde os estudantes rezavam.

Uma investigação foi aberta para apurar as causas do desabamento, e as primeiras conclusões apontam para falhas estruturais e para o fato de que o edifício não cumpria normas básicas de construção, segundo especialistas.

Nenhuma atividade sísmica foi registrada no momento do colapso, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Depois, no entanto, um tremor de magnitude 6,5 atingiu a região de Sumenep, a cerca de 200 km da escola, complicando o trabalho dos socorristas ao reduzir o espaço para manobras, disse Freezer.

A escola islâmica Al Khoziny está localizada na cidade de Sidoarjo, em Java Oriental, a cerca de 770 km da capital Jacarta. A Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, possui cerca de 42 mil escolas como essa, atendendo 7 milhões de estudantes, segundo dados do Ministério de Assuntos Religiosos do país.