SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diplomatas do Itamaraty devem visitar nesta sexta-feira (3) os brasileiros detidos por Israel que integravam a flotilha Global Sumud. A informação foi anunciada pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, em uma reunião com parlamentares nesta quinta (2) em Brasília.

Membros da chancelaria também confirmaram a informação à reportagem e explicaram que a visita está prevista para sexta pois é feriado de Yom Kipur no país, dia sagrado do judaísmo. Os barcos foram interceptados na quarta (1º).

Ao menos 12 brasileiros que integravam a flotilha foram detidos, segundo a assessoria do movimento. O grupo é diverso e inclui o ativista Thiago Ávila, o coordenador do Fórum Latino Palestino, Mohamad El Kadri, e parlamentares do PSOL e do PT.

"Estamos muito preocupados", afirma a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS), que estava na reunião com o ministro. "Reafirmamos a necessidade do imediato regresso dos brasileiros."

A iniciativa tentava romper o bloqueio de Israel e levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Os organizadores da flotilha afirmam que perderam contato com dois brasileiros, o cineasta Miguel de Castro, que estava no barco Catalina, e o ativista João Aguiar, que estava à bordo do veleiro Mikeno.

O paradeiro deles é desconhecido. Acredita-se que eles também tenham sido detidos, mas não há confirmação. Os organizadores afirmam que não houve mais sinais de navegação desde a interceptação.

Câmeras do veleiro Mikeno mostram jatos de água sendo jogados nos tripulantes da embarcação durante a ação israelense. Em seguida, as imagens foram cortadas.

Já o fotojornalista Hassan Massoud não foi detido pois ele estava a bordo do barco Shein, com advogados e membros da imprensa, que não entrou na zona de risco de interceptação. Segundo o movimento, a embarcação funcionava como observadora.

VEJA A LISTA DE TODOS OS BRASILEIROS DETIDOS

1. Ariadne Telles

2. Bruno Gilga

3. Gabriele Tolotti

4. Lisiane Proença

5. Lucas Gusmão

6. Luizianne Lins

7. Magno Costa

8. Mariana Conti

9. Mansur Peixoto

10. Mohamad El Kadri

11. Nicolas Calabrese

12. Thiago Ávila