SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bombeiros dos Estados Unidos tentam apagar um incêndio em uma refinaria de combustível de aviação na Califórnia.

O QUE ACONTECEU

Fogo em refinaria da Chevron na cidade de El Segundo começou após uma explosão por volta das 21h30 no horário local (1h30 no horário de Brasília). O incêndio foi controlado, mas o fogo continuava ativo às 4h (8h no horário de Brasília).

Não há registro de pessoas feridas ou mortas e todos os funcionários em serviço estão bem, informou a porta-voz da companhia. Um alerta para que os moradores da região permanecessem em casa, de portas e janelas fechadas, ficou em vigor por quatro horas e a sugestão das autoridades é de que as pessoas evitem sair de casa enquanto a qualidade do ar é monitorada.

Causa do incêndio não foi identificada até o momento. Agências federais foram acionadas para investigar o ocorrido, afirmou a Chevron.

Refinaria fica perto do aeroporto de Los Angeles e abastece aeronaves do local, segundo a agência de notícias Reuters. O incêndio começou no setor que faz a conversão de álcool combustível em combustível de aviação.

Não há até o momento impacto nos voos locais, informou a prefeita de Los Angeles. A Chevron é a segunda maior refinaria dos Estados Unidos e produz 40% do combustível de aviação consumido na região.