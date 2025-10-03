SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O número de brasileiros deportados dos Estados Unidos atingiu em 2025 o maior patamar desde o início da série histórica, em 2020.

De janeiro a outubro deste ano, 2.262 imigrantes do Brasil foram retirados dos EUA. O número supera em 36% o total registrado em todo o ano de 2024.

Antes do recorde, o maior número de deportados havia sido em 2021, com 2.188 brasileiros deixando os EUA.

Deportações em voos coletivos começaram em outubro de 2019, durante o primeiro mandato de Donald Trump. Dos cerca de 5 milhões de brasileiros que vivem no exterior, 2 milhões estão nos EUA. Desse total, entre 230 mil e 300 mil estão lá de forma irregular. Cerca de 30 mil ainda estão com ordens de deportação.

Em janeiro, passageiros relataram condições degradantes, como uso de algemas e até 12 horas sem alimentação, em um dos voos. Os relatos motivaram críticas do governo brasileiro. Autoridades solicitaram a remoção das algemas ao receber os deportados, afirmando que a prática é incompatível com as normas locais. O episódio reacendeu debates sobre as diferenças culturais, jurídicas e políticas entre os dois países.

Mais de 400 mil imigrantes foram deportados desde o início do governo Trump. A Casa Branca afirma estar cumprindo promessas feitas durante a campanha eleitoral do republicano.

Veja ranking de brasileiros deportados dos EUA por ano:

2025: 2262

2024: 1660

2023: 1256

2022: 1423

2021: 2188

2020: 1138