SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos fizeram mais um ataque contra uma embarcação suspeita de transportar drogas no Caribe. Segundo o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, uma operação militar nesta sexta-feira (3) resultou na morte de quatro pessoas em um barco que, de acordo com ele, transportava entorpecentes.

Foi o quarto ataque do tipo em poucas semanas. As ofensivas são parte de uma estratégia controversa anunciada pelo presidente Donald Trump para combater cartéis de drogas na região que tem sido criticada pela comunidade internacional e por organizações que atuam com direitos humanos.

Em mensagem publicada no X, Hegseth afirmou que o ataque ocorreu em águas internacionais, próximas à costa da Venezuela. Ele divulgou um vídeo de 38 segundos no qual é possível ver a embarcação sendo atingida por disparos até explodir. A publicação diz que a inteligência americana confirmou, "sem sombra de dúvidas", que o barco transportava narcóticos com destino aos EUA para "envenenar o povo". "Esses ataques continuarão até que os ataques ao povo americano acabem!", escreveu ele.

Trump, também sem apresentar provas, afirmou que havia drogas suficientes no barco para matar de 25 mil e 50 mil pessoas. Ele já havia informado ao Congresso que considera os EUA em "conflito armado não internacional" contra cartéis, uma definição questionada sob o ponto de vista legal e que, segundo especialistas, reforça tentativa do presidente de consolidar poder reservado a períodos de guerra.

Tradicionalmente, operações antidrogas no mar eram conduzidas pela Guarda Costeira, órgão policial marítimo, não pelas Forças Armadas.

Juristas militares têm criticado a estratégia do governo Trump, apontando que a justificativa do governo para abater supostos traficantes no mar, em vez de capturá-los, não atende às exigências do direito internacional da guerra. Trump chegou a sugerir que também poderia atacar cartéis que entram por terra, o que ampliaria as controvérsias jurídicas.

A operação ocorreu após Trump determinar reforço militar no Caribe. Além de caças F-35 deslocados para Porto Rico, há oito navios de guerra na região, com milhares de marinheiros e fuzileiros, além de um submarino nuclear.

A Venezuela ainda não se pronunciou sobre o ataque mais recente. O ditador de Nicolás Maduro acusa Washington de usar a luta antidrogas como pretexto para desestabilizar seu regime.

No último dia 16, Trump disse que as forças de seu país tinham destruído três embarcações que teriam saído da Venezuela e que também estariam envolvidas com atividades criminosas. Ele não informou se a ação anunciada nesta sexta atingiu outro barco que partiu do país comandado por Maduro.

Os EUA acusam o ditador venezuelano de liderar uma rede de tráfico de drogas, o Cartel de los Soles, cuja existência é negada por especialistas. Washington oferece uma recompensa de US$ 50 milhões (R$ 273 milhões) pela captura de Maduro.

O governo Trump invoca a legislação que os EUA aprovaram após os atentados de 11 de setembro de 2001 e que, em sua interpretação, permite tais ataques em águas internacionais. Ações letais fora do território americano têm sido utilizadas regularmente por governos republicanos e democratas nas últimas décadas, e também por outros países, como por exemplo no combate à pirataria no Golfo de Áden.