SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Israel desacelerou sua ofensiva na Faixa de Gaza neste sábado (4) após o presidente Donald Trump pedir que Tel Aviv parasse de bombardear o território em resposta a declaração do grupo terrorista Hamas de que aceita parte do plano dos EUA para o fim da guerra em Gaza

Os bombardeios israelenses continuaram, ainda que com menor intensidade, e ao menos 21 pessoas foram mortas desde a sexta-feira (3), segundo as autoridades palestinas, controladas pelo Hamas. Um dos ataques teria atingido uma casa no bairro de Tuffah, na Cidade de Gaza, deixando dez vítimas.

O conflito já matou mais de 67 mil pessoas em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. As Forças Armadas afirmaram que a Cidade de Gaza segue sendo uma "zona de guerra perigosa"e advertiram os palestinos deslocados pelo conflito para que não retornem ao local.

Trump disse neste sábado que agradecia o fato de Israel ter "temporariamente interrompido os bombardeios" e voltou a pressionar o grupo terrorista. O americano afirmou em um post na sua rede Truth Social que não irá tolerar lentidão na resposta.

"O Hamas precisa agir rapidamente, caso contrário tudo poderá ir por água abaixo. Não tolerarei atrasos, algo que muitos acham que acontecerá, nem qualquer resultado em que Gaza volte a representar uma ameaça. Vamos resolver isso, RÁPIDO", escreveu o republicano.

Ele ainda disse que Israel havia parado os ataques no território. "Agradeço que Israel tenha temporariamente interrompido o bombardeio para que o acordo de paz e a libertação dos reféns possa ter uma chance de ser concluída", afirmou. Já nesta sexta, o presidente americano havia repetido ultimato de que um "inferno total" seria lançado sobre o grupo terrorista caso não houvesse retorno até o domingo (5).

Segundo a imprensa americana, enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o genro de Trump Jared Kushner viajam ao Egito ainda neste sábado para negociações sobre os termos do acordo e a devolução de reféns.

Israel se prepara para enviar negociadores e as conversas devem ocorrer na cidade turística de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho.

A Jihad Islâmica Palestina, um grupo armado aliado do Hamas que também mantém reféns, apoiou neste sábado a resposta do grupo ao plano dos EUA, num movimento que pode ajudar a abrir caminho para a libertação dos israelenses sequestrados.

Já o chefe do grupo islâmico xiita Hezbollah, Naim Qassem, afirmou que o plano de Washington para um cessar-fogo em Gaza é "cheio de perigos", mas que a decisão de aceitá-lo caberia, em última instância, ao Hamas.

Também neste sábado, na Europa, milhares de manifestantes foram às ruas na Espanha, Itália e Reino Unido para pedir o fim da guerra. Em Londes, dezenas de manifestantes foram presos nos atos. A polícia e o governo haviam pedido que os organizadores suspendessem a manifestação por causa do ataque a uma sinagoga em Manchester nesta semana.

O Hamas aceitou na sexta (3) partes da proposta de Trump, e no mesmo dia o gabinete do premiê israelense, Binyamin Netanyahu, afirmou que "Israel está preparado" para a implementação imediata da primeira fase do plano.

Um alto dirigente do Hamas, que falou sob condição de anonimato à agência AFP, disse que o Egito sediará uma conferência de diálogo entre os diferentes facções e grupos terroristas que atuam no território palestino para decidir o futuro de Gaza quando a guerra terminar.

Em meio ao otimismo, várias questões continuam sem solução, como se o Hamas aceitará se desarmar -uma das principais exigências de Israel. À rede qatari Al Jazeera, um membro da liderança do Hamas que não quis se identificar disse que não seria possível aceitar a proposta de Trump sem mais negociações e que a libertação dos reféns provavelmente demoraria dias.

As famílias dos reféns voltaram a pedir na sexta que Netanyahu trabalhe para fechar um acordo que traga de volta os 20 que ainda estariam vivos e os 28 corpos dos restantes. O plano de Trump prevê que a libertação aconteça em 72 horas, o que o membro do Hamas ouvido pela Al Jazeera disse ser pouco realista.

O Hamas concordou também com uma das exigências vistas como mais trabalhosas do plano: aceitou abrir mão do poder na Faixa de Gaza e entregá-lo a um governo tecnocrático, como queria Trump. Entretanto, o grupo terrorista afirma querer participar da "estrutura nacional palestina" que ajudará a formar esse governo.

Ainda não está claro de que forma essa participação se daria, e o Hamas afirma estar disposto a mais negociações para que se chegue a um acordo.

O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, afirmou que esta é "uma oportunidade crítica" para pôr fim "à matança e ao sofrimento em Gaza". O Itamaraty afirmou em nota que "acompanha com atenção" as discussões e que defende a "restauração da unidade político-geográfica da Palestina" e "a retirada das forças israelenses do território".

O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que governa parcialmente a Cisjordânia, disse que a Palestina está em um momento decisivo e reafirmou que pretende realizar eleições um ano após eventual cessar-fogo no conflito. Abbas afirmou ainda que um esboço de Constituição temporária está em produção para servir de base para transição a um Estado palestino.

O Egito disse que trabalhará "com todos os esforços" junto a países árabes, europeus e os EUA para garantir um cessar-fogo permanente em Gaza, e o Qatar disse já ter iniciado trabalho de coordenação para que "a guerra possa terminar".