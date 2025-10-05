SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos Donald Trump autorizou neste sábado (4) que 300 tropas da Guarda Nacional do país fossem a Chicago alegando o "crime fora de controle" na região.

A justificativa do governo para enviar tropas à região foi a "falta de leis e de ação de líderes locais". A porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, afirmou que a região tem vivido revoltas violentas e que o presidente "não fechará os olhos" para o que acontece na região.

A decisão acontece horas após uma mulher ser baleada durante protestos contra deportações no país. Segundo a polícia, ela foi vítima de "tiros defensivos" após jogar carros contra agentes de imigração, dirigindo até o hospital e sendo detida pelo FBI em seguida.

Trump tinha ameaçado enviar tropas a Chicago alegando que ela era a cidade "mais perigosa do mundo, de longe", mas números já indicavam melhora. Chicago não é a cidade mais perigosa do mundo e registrou 573 homicídios em 2024, segundo a polícia da cidade, 8% a menos que o ano anterior.

A medida de Trump acontece pouco após uma juíza federal proibir que ele enviasse forças da Guarda Nacional a Portland, em Oregon. Karin Immergut afirmou que os protestos que acontecem no local não têm dimensão suficiente para justificar o uso das forças federais.

Oregon é governado por democrata e sua capital é administrada por opositor de Trump. A implementação de forças federais nas regiões não é exclusiva de Chicago e Portland: o governo dos EUA já enviou a força nacional para Washington, Los Angeles e Memphis.