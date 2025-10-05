SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - José Luis Espert, o principal candidato a deputado nacional pela província de Buenos Aires, na Argentina, renunciou à candidatura neste domingo (5). Espert anunciou a decisão publicando uma carta em sua conta no X, na qual ele afirma que o presidente Javier Milei, que apoiava sua candidatura, aceitou a renúncia.

O grupo político de Milei vivia uma crise pré-eleitoral após a divulgação na noite de quinta-feira (2) de um extrato do Bank of America apontando que Espert, candidato do partido governista A Liberdade Avança, recebeu US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) de Fred Machado, um suspeito de envolvimento com narcotráfico. Machado é investigado nos Estados Unidos.

No dia anterior à divulgação, Espert se negou a dizer a jornalistas em um programa de TV se recebeu os dólares de Machado. Depois, teve de publicar um vídeo em suas redes sociais para explicar o documento bancário, divulgado primeiro pelo jornal La Nacion.