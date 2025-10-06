SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Israel disse nesta segunda-feira (6) que mais 171 ativistas da flotilha Global Sumud, que tentava romper o bloqueio de ajuda humanitária imposto à Faixa de Gaza, foram deportados para Grécia e Eslováquia. O grupo inclui a ativista sueca Greta Thunberg.

De acordo com o Estado judeu, os deportados são cidadãos de Grécia, Itália, França, Irlanda, Suécia, Polônia, Alemanha, Bulgária, Lituânia, Áustria, Luxemburgo, Finlândia, Dinamarca, Eslováquia, Suíça, Noruega, Reino Unido, Sérvia e Estados Unidos.

Brasileiros não estão no grupo, de acordo com o Ministério de Relações Exteriores israelense.

Ao chegar a Atenas, Greta foi recebida por uma multidão. "Quero ser muito clara: há um genocídio em andamento", disse. "Nossos sistemas internacionais estão traindo os palestinos. Eles nem sequer conseguem impedir que os piores crimes de guerra aconteçam. Nosso objetivo era agir quando nossos governos falharam em cumprir suas obrigações legais."

Os cerca de 45 barcos da flotilha partiram de Barcelona, na Espanha, no dia 31 de agosto, levando aproximadamente 400 ativistas de mais de 45 países, e começaram a ser interceptados na quarta-feira (1º). Ativistas de outras nacionalidades que já saíram de Israel e tiveram seus processos de deportação concluídos afirmaram terem sofrido maus-tratos dentro da prisão, o que Tel Aviv nega.

Segundo a organização Adalah, que oferece assistência jurídica aos presos, vários participantes relataram ter sido interrogados por pessoas não identificadas, e outros relataram abusos por parte dos guardas. Ainda de acordo com os relatos, houve casos de presos que foram vendados e algemados por longos períodos, e uma mulher relatou ter sido forçada a remover seu hijab, o véu islâmico, e recebeu apenas uma camisa como substituição.

Segundo o The Guardian, a ativista disse a uma autoridade que a visitou na prisão que estava em uma cela infestada de percevejos com pouca comida e água. As informações são de um um email enviado pelo Ministério das Relações Exteriores da Suécia a pessoas próximas a Greta, de acordo com o jornal britânico.

Diversos membros da flotilha disseram que a ativista foi obrigada a segurar a bandeira israelense. "Eles arrastaram a pequena Greta pelos cabelos diante dos nossos olhos. Ela foi espancada e forçada a beijar a bandeira israelense. Fizeram tudo o que se possa imaginar com ela, como um aviso aos outros", disse à agência de notícias estatal Anadolu o ativista turco Ersin Çelik.

Em Atenas, Greta não falou diretamente sobre as agressões das quais teria sido vítima. "Eu poderia falar por muito, muito tempo sobre o que sofremos, acreditem em mim, mas essa não é a história. O que aconteceu aqui foi que Israel, enquanto continua a agravar seu genocídio e destruição em massa com intenção genocida, tentando apagar toda uma população diante dos nossos olhos, mais uma vez violou o direito internacional ao impedir que ajuda humanitária chegasse a Gaza enquanto as pessoas passam fome."

Ativistas espanhóis também alegaram maus-tratos ao chegarem a Madri na noite de domingo (5), após serem deportados. "Eles nos espancaram, nos arrastaram pelo chão, nos vendaram, amarraram nossas mãos e pés, nos colocaram em gaiolas e nos insultaram", disse o advogado Rafael Borrego a repórteres no aeroporto.

Israel nega as acusações. "Todos os direitos legais dos participantes dessa ação de marketing foram e continuarão sendo totalmente respeitados. As mentiras que eles estão espalhando fazem parte de sua campanha de notícias falsas pré-planejada", afirmou a chancelaria israelense, que chama os ativistas de "provocadores da flotilha Hamas-Sumud".