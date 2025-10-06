BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um dos estupradores de Gisèle Pelicot, 72, afirmou que "nunca teve a intenção" de estuprar a vítima, que foi drogada e abusada enquanto estava inconsciente pelo ex-marido e dezenas de outros agressores por décadas.

Husamettin Dogan, 44, é o único dos 51 condenados pelos estupros a recorrer da sentença. Ele foi condenado em 2024 a nove anos de prisão.

"Eu nunca tive a intenção de fazer isso. Estou aqui porque eu nunca quis estuprar esta senhora, por quem tenho respeito", disse o homem, acrescentando que teve de fato contato sexual com Pelicot, mas que não sabia que ela esteve drogada.

Pelicot esteve presente no tribunal de apelações da cidade de Nîmes nesta segunda-feira (6), e sentou ao lado de seu filho mais novo, Florian. Ela afirmou aos juízes que mais uma vez renunciaria ao seu direito ao anonimato no julgamento, que tem duração de quatro dias.

Ao chegar ao tribunal, ela cumprimentou apoiadores do lado de fora, que traziam faixas agradecendo à postura de Pelicot. Ela também foi aplaudida ao deixar a corte.

Pelicot rejeitou que o julgamento de seu caso, entre setembro e dezembro de 2024, fosse realizado a portas fechadas, exigindo que ele fosse público, para que a "vergonha mudasse de lado" e não recaísse mais sobre os ombros das vítimas de estupro.

Seu ex-marido, Dominique Pelicot, foi condenado em dezembro passado a 20 anos de prisão e não recorreu. Os demais 50 réus, a maioria dos quais foi considerada culpada de estupro e que tinham entre 27 e 74 anos, foram condenados a penas que variam de 3 anos de prisão, 2 dos quais suspensos, a 15 anos de prisão.

Em sua declaração final no julgamento dos 51 homens acusados de estuprá-la, Pelicot declarou: "É hora de a sociedade machista e patriarcal que banaliza o estupro mudar. É hora de mudarmos a maneira como vemos o estupro."

Pelicot foi nomeada uma das cem pessoas mais influentes de 2025 pela revista americana Time em meados de abril e publicará suas memórias em 27 de janeiro de 2026, em 20 idiomas.

Segundo jornal britânico The Guardian, Dogan nasceu na Turquia e, por volta dos 5 anos mudou-se para a França, onde seu pai trabalhava como porteiro em um edifício, conforme ouvido pelo tribunal.

Após um incêndio quando era criança, a família foi transferida para uma acomodação de emergência em um conjunto habitacional, onde Dogan, depois, começou a traficar drogas. Aos 17 anos, ele foi condenado e cumpriu pena de prisão aos 20.

Conforme relatado ao tribunal, ele tinha um pai violento e uma vida profissional instável, com contratos temporários na construção civil e períodos vivendo como sem-teto desde os 17 anos.

Também foi informado no tribunal que Dogan fumava maconha desde os 10 anos de idade e, em determinado período da vida, chegava a beber uma garrafa de uísque por dia, mas parou de beber e fumar quando seu filho, que tem síndrome de Down, nasceu. Ele cuidou do filho por vários anos enquanto sua esposa trabalhava em uma cantina escolar.