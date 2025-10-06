FOLHAPRESS - Nem sempre a mistura de material de arquivo histórico, reencenações e criações via inteligência artificial dá um bom resultado. Mas, aqui, sim. "Hitler e o Nazismo: Começo, Meio e Fim" é uma minissérie em 6 episódios, dirigida por Joe Berlinger e disponível na Netflix, que reconstrói a ascensão, o regime e a queda do nazismo com ritmo de thriller documental --e uma narrativa que começa e retorna sempre aos julgamentos de Nuremberg, o que ajuda o público a ligar causa e consequência sem perder o fio da narrativa.

A espinha dorsal da obra se baseia na perspectiva do jornalista e historiador da guerra William L. Shirer (autor de "Ascensão e Queda do Terceiro Reich"). A série costura trechos de seus relatos com imagens e áudios de época (alguns raros) e dramatizações sóbrias.

Há um detalhe tecnológico que gerou debate: o uso de recursos de inteligência artificial para recriar a voz do narrador associada a Shirer, mas que não compromete o conjunto. A montagem usa áudios legítimos e oficiais para vários dos depoimentos do tribunal , traçando a história do antes e do depois da Segunda Guerra Mundial.

Como produto histórico, a minissérie nos traz o mapa essencial: do pós-Primeira Guerra e do Putsch da Cervejaria às leis antijudaicas, a formação do aparato de propaganda, os principais movimentos da expansão territorial dos alemães, o Holocausto e, por fim, a responsabilização em Nuremberg de vários dos culpados -sempre voltando à pergunta central ("como foi possível?") e ao custo humano que se seguiu a cada escolha política.

O recorte por Nuremberg dá coerência ao conjunto e foi bem recebido por parte da crítica. Apesar das encenações corretas, em certos momentos elas soam algo caricatas, especialmente na tarefa de retratar o próprio Hitler e como ele reagiria com relação a detalhes do conflito.

Já as imagens de arquivo estão muito bem escolhidas e amarradas. A série exibe a violência real e o horror sem matizes (perseguições, execuções, imagens dos campos de concentração). Fuzilamentos foram reencenados.

"Hitler e o Nazismo: Começo, Meio e Fim" não reinventa a historiografia nem se aprofunda muito além dos dados já conhecidos do conflito, mas organiza o essencial com uma linguagem atual, somando um arquivo vigoroso, boa parte de reencenações corretas e a interessante abordagem do quadro do julgamento de Nuremberg.

É o suficiente para funcionar como porta de entrada para o público mais jovem e talvez alheio ao tema, sem perder a densidade para quem já conhece o assunto.

Hitler e o Nazismo: Começo, Meio e Fim

Direção Joe Berlinger

Duração 6 episódios (cerca de 1 hora cada um)

Onde assistir Netflix

Avaliação Bom