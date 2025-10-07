SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O parque americano Six Flags, no Texas, promete para o próximo ano a montanha-russa Tormenta Rampaging Run, que deve quebrar seis recordes mundiais, em altura, velocidade, extensão e loopings durante o percurso.

Ela será, segundo o parque, a montanha-russa de mergulho mais alta do mundo, com 87 metros de queda, frente a uma e vista para a cidade de Arlington, na região de Dallas.

Com 140 km/h de velocidade máxima, será também a mais veloz neste modelo, em que o trem para por alguns segundos no topo e, em seguida, despenca de um ângulo de 90 graus ou mais. A angulação da queda, aliás, também deve ser recordista, atingindo 95 graus.

Na extensão, o brinquedo terá um percurso de 1.280 metros de trilhos, contendo um looping vertical de 54,5 metros ?também o maior do mundo. Finalmente, o último recorde é atribuído à manobra de Immelman, com 66 metros de altura e um looping de 180 graus de angulação. Esta manobra, inspirada em um movimento militar, dá ao usuário a sensação de pressão no corpo durante a subida e de flutuar durante a inversão e saída.

As medidas do novo brinquedo do Six Flags superam a concorrente Yukon Striker, no Canadá ?considerada, até agora, a líder em altura (68 metros), extensão (1,1 km) e velocidade (130 km/h).

A montanha-russa integrará um novo circuito do parque de diversões texano, com temática espanhola e batizado de "Rancho de La Tormenta".

"Estamos marcando história com seis recordes mundiais. À medida que os visitantes sobem até o topo da colina, são tomados por uma sensação de expectativa, antes de mergulhar em uma queda completa, vertical e com curvas fechadas", disse o parque em publicação em seu site.

O brinquedo, segundo diz, simula uma corrida de touros, em referência às touradas espanholas.

Ainda não há data exata para a inauguração da mega montanha-russa, mas, segundo o parque, a inauguração integrará as festividades de 65 anos do lugar, completos em agosto do próximo ano.

O parque reúne mais de cem atrações, incluindo 14 montanhas-russas, rodas-gigantes e carrosséis enormes. Também oferece programação de shows ao vivo e experiências de terror.