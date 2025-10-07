SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Políticos e líderes em todo o mundo se manifestaram nesta terça-feira (7) sobre os dois anos dos ataques terroristas do Hamas no sul de Israel, que mataram cerca de 1.200 pessoas em 2023 e desencadearam a guerra na Faixa de Gaza.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu novamente a libertação dos reféns, "incondicionalmente e imediatamente", enquanto a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o momento "deve ser aproveitado para abrir caminho para uma paz duradoura na região, baseada na solução de dois Estados".

Veja outras reações sobre os atentados abaixo.

Verdadeiramente estes foram dois anos muito dolorosos. (...) Devemos reduzir o ódio e redescobrir a capacidade de diálogo, de buscar soluções pacíficas. (...) Devemos sempre proclamar a paz, o respeito pela dignidade de todas as pessoas.

líder da Igreja Católica

Há dois anos, o Hamas e outros grupos armados palestinos lançaram um abominável ataque terrorista em grande escala contra Israel. (...) Lembremos todos aqueles que foram mortos e sofreram violência horrível. (...) Eu disse isso repetidamente, e estou repetindo hoje com ainda mais urgência: libertem os reféns, incondicionalmente e imediatamente

secretário-geral da ONU

Nunca esqueceremos o horror dos ataques do Hamas em 7 de outubro e a dor que causaram às vítimas inocentes, suas famílias e todo o povo de Israel, há dois anos. (...) Honramos sua memória trabalhando incansavelmente pela paz. (...) Este momento deve ser aproveitado para abrir caminho para uma paz duradoura na região, baseada na solução de dois Estados.

presidente da Comissão Europeia

Dois anos após o horror indizível do terrorismo do Hamas, a dor permanece viva. Não esquecemos. (...) Reitero o apelo da França: a libertação de todos os reféns e um cessar-fogo devem ocorrer sem demora.

presidente da França

Hoje, marcamos dois anos desde os horríveis ataques a Israel pelos terroristas do Hamas. (...) O tempo não diminui o mal que vimos naquele dia. O pior ataque ao povo judeu desde o Holocausto. (...) Nossa prioridade no Oriente Médio continua a mesma ?libertar os reféns, aumentar a ajuda para Gaza e [alcançar] um cessar-fogo que possa levar a uma paz duradoura e justa como um passo em direção a uma solução de dois Estados. Um Israel seguro, ao lado de um Estado palestino viável.

primeiro-ministro do Reino Unido

Dois anos se passaram desde a ignomínia do massacre realizado pelos terroristas do Hamas contra milhares de civis israelenses indefesos e inocentes, incluindo mulheres e crianças. (...) A violência do Hamas desencadeou uma crise sem precedentes no Oriente Médio. A resposta militar de Israel ultrapassou qualquer princípio de proporcionalidade, ceifando muitas vidas inocentes entre a população civil de Gaza. (...) Todos temos o dever de fazer tudo ao nosso alcance para garantir que esta oportunidade preciosa e frágil ?o plano de paz apresentado pelo Presidente Trump? seja bem-sucedida."

primeira-ministra da Itália

A escolha da resistência por todos os meios é o único e exclusivo caminho para enfrentar o inimigo sionista.

em declaração conjunta

Há dois anos, (...) nossas vidas mudaram para sempre. Terroristas invadiram nossas comunidades, festas e bases, assassinando, estuprando, ferindo e sequestrando centenas de pessoas inocentes. Quarenta e oito de nossos entes queridos ainda estão lá, mantidos em cativeiro. (...) Somos profundamente gratos ao presidente Trump por sua dedicação inabalável e liderança. Seu acordo nos dá uma renovada esperança de que este pesadelo finalmente possa terminar e nossos entes queridos voltarão para casa.

em nota