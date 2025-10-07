BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Javier Milei conseguiu uma quase unanimidade com o show dado por ele no Movistar Arena, casa portenha de espetáculos para 15 mil pessoas, na noite de segunda-feira (6). Infelizmente para o presidente, as coincidências eram de críticas negativas.

O espetáculo não poderia ter ocorrido em um momento mais sensível: menos de 24 horas após José Luis Espert, principal candidato de Milei a deputado nacional pela província de Buenos Aires no próximo dia 26, se ver forçado a renunciar.

O governo sofreu dias de desgaste após documentos serem revelados pela Justiça do Texas apontando que Espert recebeu recursos de Fred Machado, suspeito de envolvimento com o tráfico internacional de drogas.

Os organizadores do show esperavam que Espert estivesse no palco com Milei, para a apresentação de seu novo livro, "La Construcción del Milagro" (A Construção do Milagre), como ele fez em um evento parecido no ano passado. Mas a crise política riscou o nome de Espert também dessa lista.

Dois jornais argentinos que dificilmente coincidem em suas capas, desta vez concordaram.

"Um show surrealista no meio da crise", definiu o La Nacion. O jornal conservador lembrou que o grupo político do presidente aguarda novidades do possível auxílio financeiro dos Estados Unidos, com uma visita da equipe econômica em Washington desde sexta-feira (3).

Já o diário de esquerda Página/12 comparou Milei aos músicos que seguiram tocando enquanto o Titanic afundava. "Milei tentou reavivar sua campanha com músicas de artistas que não gostam dele", escreveu a publicação.

Como na campanha de 2023, o presidente abriu o evento cantando "Panic Show", do La Renga, que fala de um leão -apelido de Milei, pelo corte de cabelo que lembra uma juba- que devora seus adversários.

Pulou, dançou e cantou para uma plateia de apoiadores, que puderam retirar ingressos gratuitos para vê-lo tocar com uma banda formada por deputados e outros aliados. O partido de Milei não divulgou os custos do evento e nem se ele foi patrocinado.

"Tem fogo?", perguntou o presidente horas antes da apresentação, durante o ensaio da banda, ao testar os efeitos especiais, de chamas e fumaça. No evento, Milei também entoou versos do Hino Nacional da Argentina, enrolado em uma bandeira do país.

"Eu que vivi entre fascistas/ Eu que morri no altar/ Eu que nasci com os que estavam bem/ Mas à noite tudo dava errado", cantou em seguida o presidente, os versos no original, em espanhol, de "Demoliendo Hoteles", de Charly García, um dos artistas mais queridos do rock argentino.

A canção, entre as principais de García, é uma crítica à última ditadura (1976-1983), mas o presidente adaptou alguns versos para criticar a oposição kirchnerista.

Já em "Rock del Gato", dos Ratones Paranoicos, o presidente cantou que "se tudo sair bem, ele fará de novo".

No meio do espetáculo, Milei reforçou seu apoio a Israel e fez uma homenagem aos ataques de 7 de Outubro e à comunidade judaica na Argentina. Para isso, escolheu a canção popular "Hava Naguila" ("vamos nos alegrar", em hebraico), geralmente reservada para momentos festivos.

"Acredito que nunca vimos algo assim", disse o apresentador do LN+ Esteban Trebucq, um dos primeiros a entrevistar Milei antes que ele se tornasse presidente e que olhava incrédulo as imagens da apresentação.

A candidata a deputada nacional María Eugenia Talerico, crítica ao kirchnerismo e que estava no programa, começou a chorar quando questionada sobre o que achava do espetáculo. "Isso me causa muita consternação", disse Talerico. "Ele deveria estar pedindo perdão à sociedade argentina, que não está passando por um bom momento."

Luis Majul, outro jornalista alinhado a Milei, também criticou o evento. "Tudo isso, se a economia estivesse indo bem, e o governo não tivesse os problemas que teve com os casos $Libra [criptoativo promovido por Milei], Spagnuolo [de suposta corrupção na compra de medicamentos] e Espert, poderia ser decodificado de outra forma", disse Majul, também no canal LN+. "Obviamente, eles querem recriar uma mística, que está em outro contexto."

O presidente seguiu sua agenda de campanha nesta terça-feira (7) em um evento em Mar del Plata. Também deve visitar nos próximos dias Mendoza, Santa Cruz, Chaco e Corrientes.