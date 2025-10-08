SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira (8) a prisão do prefeito de Chicago, Brandon Johnson, e do governador de Illinois, J.B. Pritzker, acusando os dois democratas de não protegerem os agentes federais de migração, sem apresentar qualquer evidência.

Os comentários ocorrem após o republicano ordenar o envio de tropas da Guarda Nacional para Chicago, a terceira maior cidade do país, e pouco antes de outra figura que ele vê como rival político, o ex-diretor do FBI James Comey, comparecer a um tribunal para enfrentar acusações criminais amplamente vistas como frágeis.

"O prefeito de Chicago deveria estar na cadeia por não proteger os agentes do ICE! O governador Pritzker também!", escreveu Trump em sua plataforma, a Truth Social, em referência aos funcionários do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA.

Trump frequentemente pediu a prisão de seus oponentes desde que entrou na política em 2015, mas Comey é o primeiro a enfrentar um processo judicial. Representantes de Johnson e Pritzker não puderam ser contatados imediatamente para comentar.

Centenas de soldados da Guarda Nacional do Texas se reuniram em uma instalação do Exército nos arredores de Chicago a despeito das objeções de Pritzker, Johnson e outros líderes democratas no estado. Trump ameaçou enviar tropas para mais cidades dos EUA também, apesar de uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta quarta ter mostrado que a maioria dos americanos se opõe ao envio de tropas na ausência de uma ameaça externa.

