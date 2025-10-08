PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro demissionário da França, Sébastien Lecornu, anunciou nesta quarta-feira (8) que seu sucessor pode ser indicado "nas próximas 48 horas", evitando a dissolução da Assembleia Nacional, o equivalente à Câmara dos Deputados francesa.

Em entrevista à principal rede pública de TV, Lecornu afirmou que "um caminho ainda é possível" para encontrar uma maioria capaz de governar o país em meio a uma profunda crise política. Ele se encontrou à tarde com o presidente Emmanuel Macron, mas se recusou a revelar detalhes da conversa.

O Palácio do Eliseu anunciou que Macron não se pronunciaria na noite desta quarta.

Nomeado há um mês por Macron ?o terceiro premiê desde a última eleição legislativa, em julho do ano passado?, Lecornu renunciou na segunda (6), diante do impasse provocado pela falta de maioria parlamentar. A pedido do presidente, porém, passou as últimas 48 horas negociando com os líderes de diversos partidos políticos uma saída para a crise.

Dessas discussões surgiu o rumor de que poderia ser nomeado um primeiro-ministro da esquerda moderada ?os três anteriores foram de centro ou direita? e que a reforma das aposentadorias promulgada em 2023 seria suspensa.

"Macron abandonado pelos seus". A manchete do jornal conservador Le Figaro desta quarta (8) resume bem o sentimento de que o presidente está isolado, a tal ponto que três ex-primeiros-ministros nomeados por ele, outrora aliados fiéis, passaram a dar declarações discordantes.

Gabriel Attal (premiê de janeiro a setembro de 2024) disse "não entender mais as decisões" do presidente. Édouard Philippe (2017-2020) defendeu a antecipação da eleição presidencial prevista para maio de 2027 ?ou seja, a renúncia de Macron. E Élisabeth Borne (2022-2024) admitiu o que antes era impensável, a suspensão da reforma das aposentadorias, que ela mesma impôs ao Parlamento quando foi primeira-ministra.

Altamente impopular, a reforma elevou a idade mínima de 62 para 64 anos. A reversão dessa medida é uma das principais bandeiras da esquerda. Uma suspensão da regra, pelo menos temporária, é uma das condições impostas pelo Partido Socialista para participar de um novo gabinete.

Lecornu foi evasivo em relação à possibilidade de suspensão. "É preciso ser surdo para não ouvir que há francesas e franceses que dizem: há uma ferida democrática", declarou, reconhecendo que a opinião pública considera a reforma imposta sem o devido debate público. Ressalvou, porém, que o problema deve ser resolvido por seu sucessor.

Os dois extremos do espectro político ?A França Insubmissa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, de ultraesquerda, e a Reunião Nacional (RN) de Marine Le Pen, de ultradireita? se recusaram a participar da rodada de 48 horas de negociações de Lecornu. Ambos pedem a dissolução da Assembleia Nacional ou a renúncia de Macron.

Tanto Mélenchon quanto Le Pen aspiram a suceder Macron, impedido pela Constituição de concorrer a um terceiro mandato. Le Pen, porém, apesar de líder nas pesquisas, está inelegível devido a uma condenação por desvio de fundos do Parlamento Europeu. Seu recurso será julgado em janeiro.

Ela deu uma longa entrevista coletiva na tarde desta quarta. Procurando demonstrar serenidade, disse que seu partido apresentará uma moção de censura contra "todos os governos" que Macron nomear.

"Eles morrem de medo de voltar às urnas", disse Le Pen sobre o esforço de Macron para encontrar uma saída negociada que evite a necessidade de uma dissolução da Assembleia Nacional, em tese a solução mais natural para as crises políticas do regime parlamentar francês.

Pesquisas indicam que a ultradireita seria favorita em uma nova eleição legislativa, cenário desastroso para um macronismo em clima de fim de reinado.

O passar dos dias sem governo aumenta ainda o risco de que a França não consiga aprovar até 31 de dezembro o orçamento de 2026. Nesta semana Lecornu deveria ter apresentado sua proposta. Ele defende profundos cortes de gastos para reduzir o déficit público, de mais de 5% do Produto Interno Bruto. A instabilidade vem piorando a nota da dívida francesa nas agências de notação.