SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais um capítulo da tensão entre o governo de Donald Trump e a ditadura da Nicolás Maduro, imagens de helicópteros associados a forças especiais dos Estados Unidos treinando a poucos quilômetros da costa da Venezuela alimentam especulações acerca de novas ações militares americanas na região.

Quatro fotos emergiram de redes sociais e foram escrutinadas nesta quarta-feira (8) por canais de inteligência de fonte aberta como o OSINTdefender no X, que ratificaram sua veracidade e georreferenciaram a localização.

Quatro MH-60 Seahawk e quatro MH-6M Little Bird foram vistos voando rente ao oceano na região dos campos de petróleo de Trinidad e Tobago, a cerca de 15 km da península venezuelana de Paria. Até Caracas, contudo, são mais de 650 km.

Nem Washington nem Caracas comentaram o caso ainda. Os treinamentos nesta região não são inéditos. Em junho foi realizado um exercício chamado TW25, unindo forças especiais americanas e mexicanas, simulando a proteção das plataformas de petróleo da ilha caribenha, mas nenhuma foto semelhante às atuais foi divulgada.

O contexto também é outro. De lá para cá, Trump declarou guerra aos cartéis de drogas que levam principalmente fentanil para os EUA e centrou suas acusações contra a Venezuela. Como editou decreto equivalendo as organizações a grupos terroristas, o presidente crê poder agir livremente, violando soberanias.

Isso se sobrepõe à rivalidade com Maduro, que data de seu primeiro mandato na Casa Branca (2017-2021). Agora, o republicano promete usar todos os recursos para lidar com a questão, e o ditador venezuelano é considerado um narcotraficante por seu governo.

Maduro nega e vê um plano americano para derrubá-lo e tomar as reservas petrolíferas de seu país, as maiores do mundo.

Trump mobilizou uma das maiores forças já vistas na área do Caribe, em termos de capacidade e poder de fogo, para pressionar a Venezuela. Oficialmente, navios de guerra, submarino e caças de quinta geração F-35 estão atrás de traficantes, mas o temor regional é o de um conflito aberto.

Isso parece complexo, apesar de as defesas venezuelanas serem limitadas. Um bombardeio para matar ou uma operação especial para capturar Maduro parecem mais factíveis caso Trump queira chegar a este ponto. Aí entram os helicópteros.

Os modelos fotografados, cuja primeira postagem no Facebook data do domingo (5), são usualmente associados ao 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais, unidade do Exército que dá apoio a missões de fuzileiros navais e outros pelo mundo.

A força ganhou fama mundial em 2011, ao transportar com helicópteros o comando da Marinha americana que matou no Paquistão Osama bin Laden, líder da rede terrorista Al Qaeda e perpetrador dos ataques do 11 de Setembro de 2001.

No Caribe, tal força opera, segundo analistas militares, centrada num navio cargueiro adaptado como base para helicópteros e soldados disfarçados, o M/V Ocean Trader, que está na costa de Trinidad e Tobago, segundo sites de monitoramento marítimo.

Ao treinar em formação de combate em plena luz do dia, considerando como autênticas as imagens, os EUA parecem querer deixar a ameaça a Maduro no ar. O ditador agradece, se for isso, pois tem mobilizado forças de segurança, militares e a população em torno da suposta defesa da pátria, buscando galvanizar apoio a seu regime.

Até aqui, tudo parece um jogo de provocações. Os venezuelanos sobrevoaram um dos destróieres americanos na região no mês passado, e há uma semana cinco F-35 americanos foram vistos perto do espaço aéreo do país sul-americano.

Trump tem anunciado quase semanalmente ataques a barcos que seriam de traficantes venezuelanos rumo ao Caribe. Ele já mencionou seis ações, mas o Pentágono de fato confirmou quatro, a mais recente na sexta (3), quando quatro pessoas foram mortas.