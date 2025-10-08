SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso na Flórida sob a acusação de ter provocado de forma intencional o incêndio que devastou a região de Pacific Palisades, em Los Angeles, no início deste ano, informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos nesta quarta (8). As chamas mataram 12 pessoas e destruíram um dos bairros mais ricos da cidade.

Segundo os promotores, Jonathan Rinderknecht, 29, teria iniciado o fogo em uma trilha nas montanhas próximas a Pacific Palisades pouco depois da meia-noite de 1º de janeiro, logo após encerrar um turno como motorista de aplicativo.

O fogo começou como um pequeno foco que os bombeiros de Los Angeles acreditaram ter controlado rapidamente. No entanto, segundo investigadores, as chamas voltaram a se espalhar em 7 de janeiro, transformando-se em um incêndio devastador.

De acordo com a denúncia apresentada pela Procuradoria, Rinderknecht ligou várias vezes para o serviço de emergência 911 naquela madrugada até conseguir relatar o incêndio. Ele também gravou vídeos mostrando os bombeiros tentando apagar as chamas.

Durante uma dessas ligações, segundo o documento, o suspeito chegou a escrever uma pergunta em um aplicativo de inteligência artificial em seu celular: "Você é culpado se um incêndio começar por causa do seu cigarro?" A resposta gerada foi "sim", segundo o relato dos promotores.

Rinderknecht conversou por várias horas com os investigadores e teria feito declarações contraditórias sobre ter ou não fumado perto da trilha naquela noite.

O fogo destruiu cerca de 9.300 hectares e devastou áreas de Pacific Palisades, Topanga e Malibu. Foi um dos incêndios mais destrutivos da história de Los Angeles, consumindo cerca de 6 mil edificações e provocando prejuízos estimados em US$ 150 bilhões.

As investigações conduzidas pelo Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos em conjunto com os bombeiros e a polícia de Los Angeles, concluíram que o incêndio começou de forma súbita, provavelmente causado por um isqueiro usado para queimar material combustível, caso de vegetação ou papel. Dados de celular mostraram que ninguém além de Rinderknecht estava na área naquele momento, e o próprio suspeito afirmou não ter visto outras pessoas nas proximidades.

Rinderknecht, que já morou em Pacific Palisades, foi preso na Flórida e será transferido para a Califórnia para responder ao processo. Ele enfrenta uma acusação de incêndio criminoso em terras federais, crime que pode render até 20 anos de prisão. O advogado público que o representa não comentou o caso.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, que enfrentou críticas pela resposta ao desastre e chegou a demitir a chefe dos bombeiros da cidade, Kristin Crowley, em fevereiro, afirmou que a prisão representa "um passo importante rumo à justiça".

"Cada dia em que as famílias permanecem deslocadas é um dia a mais de sofrimento. Enquanto trabalhamos para trazer as pessoas de volta para casa, também buscamos justiça -e hoje é um avanço nesse processo", escreveu Bass em comunicado.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, também comentou a prisão, afirmando que ela representa um passo fundamental para esclarecer as causas do incêndio e trazer alívio às milhares de vítimas afetadas pela tragédia.