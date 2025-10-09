MILÃO, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - O Vaticano publicou nesta quinta (9) o primeiro documento de alto nível assinado pelo papa Leão 14. Com o nome de "Dilexi te" (Eu te amei, em latim), a exortação apostólica, como é chamado esse tipo de texto, é dedicada ao tema do amor aos pobres.

Além de dar recomendações para os católicos, o texto também é visto como uma indicação das prioridades de Leão 14 para os próximos anos. Primeiro papa norte-americano, Robert Prevost, 70, foi eleito pelos cardeais em maio.

Exortação apostólica é um documento emitido pelo papa com orientações aos católicos, de forma generalizada ou dirigidas a alguns grupos, como o clero ou os mais jovens. Em relação a outros textos papais, a exortação é menos solene do que a encíclica ?geralmente sobre temas morais ou doutrinários? e do que a constituição apostólica, que costuma reunir questões legislativas e administrativas.

Em 12 anos de papado, Francisco publicou quatro encíclicas, como a "Laudato si?" (Louvado sejas), em 2015, sobre o cuidado com o meio ambiente, e sete exortações, sendo três delas depois de sínodos de bispos (família, jovens e Amazônia). Seu primeiro documento de alto nível, a encíclica "Lumen fidei" (A luz da fé), saiu três meses após o início do pontificado.

A "Dilexi te", de Leão 14, faz referência à última encíclica de Francisco, "Dilexit nos" (Ele nos amou). Publicada em outubro de 2024, é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, com reflexões sobre como instigar os católicos a renovarem a devoção e a fé. O texto contém comentários sobre guerras, crises socioeconômicas e tecnologia.

"É necessário recuperar a importância do coração quando nos assalta a tentação da superficialidade, de viver apressadamente sem saber bem para quê, de nos tornarmos consumistas insaciáveis e escravos na engrenagem de um mercado que não se interessa pelo sentido da nossa existência", afirma o texto.

Esta tem sido uma semana marcante para o papado de Leão 14, com anúncios que estavam sendo aguardados e declarações assertivas sobre crises e conflitos internacionais.

Além da primeira exortação apostólica, o Vaticano divulgou que a primeira viagem de Prevost fora da Itália será para a Turquia, em comemoração dos 1.700 anos do Concílio Ecumênico de Niceia, hoje chamada Iznik, e para o Líbano. O giro pelos dois países será de 27 de novembro a 2 de dezembro.

No domingo (5), Leão 14 falou sobre imigração em sua homilia, pedindo acolhimento e solidariedade. Na semana passada, ele já havia criticado o tratamento "desumano" a imigrantes nos Estados Unidos, em uma indireta ao presidente Donald Trump.

Na terça (7), o papa endossou declarações do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, que comentou os dois anos do conflito entre Hamas e Israel. Em entrevista ao jornal do Vaticano, o Osservatore Romano, Parolin criticou a comunidade internacional por estar "impotente" diante da "carnificina em curso" na Faixa de Gaza.

A diplomacia de Israel criticou a fala em nota, dizendo que as palavras poderiam ameaçar os esforços pela paz. Para o papa, o cardeal "expressou muito bem a opinião da Santa Sé".